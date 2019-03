Siegerinnen präsentieren „Stadtomaten“

Wer sich am Gompia Donnschtig mit einem fantasievollen Kostüm von der Jury in der Kleber Post für den Wettbewerb, ausgelobt von der Dorauszunft und der Schwäbischen Zeitung, registrieren ließ, musste fünf Tage auf das Ergebnis warten.

Am Fasnetsddienstag zur Mittagszeit sind die erfolgreichen Teilnehmer im Stadtforum bekannt gegeben und die Preisgelder verteilt worden. Aus der sensationellen Zahl von 47 Gruppen wurden zehn Sieger ermittelt. Keine leichte Aufgabe für die Jury, die in diesem Jahr aus Walter Beyer, Jürgen Herrmann, Günther Müller von der Schwäbischen Zeitung und der einzigen Frau im Team, Sabine Jaschinski, bestand.

Zum Auftakt der Preisverleihung dankte Walter Beyer dem langjährigen Jurymitglied Frank Riegger für seinen Einsatz, der in den Juroren-Ruhestand getreten war. Man habe sich die Entscheidungsfindung nicht leicht gemacht, versicherte Beyer, der die Kriterien für eine erfolgreiche Kostümgruppe deutlich machte. So sollten die Kostüme selbst genäht und mit diversen Accessoirs bestückt sein. Wichtig war ein regionaler Bezug zum Geschehen in und um Bad Saulgau sowie dessen ideenreiche Umsetzung. Und nicht zuletzt wurde ein kreativer Beitrag in Form von Lied, Tanz oder Gedicht gefordert.

Diese Kriterien erfüllten zehn Gruppen in hervorragendem Maße . Sieben von ihren belegten den vierten Platz und erhielten ein Preisgeld von 33,33 Euro. Über den vierten Rang freuten sich die Bierstetter Zigeuner, die Roten Löwen, die Donaulerchen Bad Saulgau, die Kreuzgräber, das Team Foto 1200, die Kinzelmann Türme und Drum num & Drüber naus.

Spannend wurde es bei der Verteilung der Medaillenränge. Den dritten Platz erreichten die Stadtwerke, angeführt vom ersten Beigeordneten Richard Striegel, die sich mit ihrer missglückten Sockenaktion selbst auf den Arm nahmen. Auf dem Silbermedaillenrang landete Die wandelnde Picasso-Ausstellung, deren künstlerischer Anspruch besonders gewürdigt wurde. Den begehrten ersten Platz und damit ein Preisgeld von 333,33 Euro ergatterten die Stadtomaten. Sie präsentierten eine Maschine, die für sämtliche Probleme der Stadt eine Lösung ausspuckte.

Für jene Zuschauer im voll besetzten Stadtforum, die am Gompiga Donnschtig eine der Siegergruppen verpasst hatten, präsentierten sich die Kostüme auf und vor der Bühne. Und die Bestplatzierten gaben Kostproben ihrer Lieder oder Sprüche zum Besten.