Der SV Altheim-Waldhausen ist mit einem Sieg und einer Niederlage in die Saison der 1. Luftpistolen-Bundesliga Süd gestartet. Am Samstag gab es zum Auftakt einen 3:2-Erfolg gegen den TSV Ötlingen, am Sonntag unterlag die Mannschaft um den Schweizer Spitzenschützen Andreas Riedener der SSG Dynamit Fürth mit 1:4. Der SV Altheim-Waldhausen belegt punktgleich mit dem Dritten Rang zehn.

Am Samstag lief gegen den TSV Ötlingen alles wie am Schnürchen. Spitzenschütze Andreas Riedener bezwang die Nummer eins des TSV Ötlingen, die erst 20 Jahre alte italienische WM-Teilnehmerin Rebecca Lesti, mit 374:371 Ringen. Gleichzeitig bedeutete diese Leistung Riedeners die Topleistung der Schützen des SV Altheim-Waldhausen am ersten Bundesliga-Wettkampfwochenende. Für die weiteren Punkte sorgten die Nummer vier des SV Altheim-Waldhausen, der Deutsch-Schweizer Philipp Wetzel, der mit 374:372 Ringe Stefan Scharpf bezwang, und Martina Sagasser. Die deutsche Vizemeisterin der Klasse Frauen 2 ließ an Position fünf gegen Torben Engel nichts anbrennen und sorgte mit einem deutlichen 371:363 für den entscheidenden dritten Punkt.

In der zweiten Partie am Sonntag, gegen die SSG Dynamit Fürth, hatten es die Schützen des SV-Altheim-Waldhausen mit großen Namen zu tun. Andreas Riedener unterlag der deutschen Spitzenschützin, WM- und EM-Teilnehmerin Sandra Reitz (Bestleistung: 390 Ringe) mit 371:382 Ringen. Kathrin Pfundstein, Fürths Nummer zwei, konnte mit 368 Ringen nicht an ihre Bestleistung (382 Ringe) anknüpfen, doch das reichte, um Günther Schwarz um zwei Ringe zu besiegen und den zweiten Mannschaftspunkt einzufahren. Noch knapper ging es im Duell an Position drei zu. Holger Haile unterlag Claudia Verdicchio-Krause, dreifache Olympiateilnehmerin und Europameisterin mit der Luftpistole (Bestleistung: 387 Ringe) um einen Ring. Haile hatte nach 40 Schüssen 372 Ringe auf dem Konto, Verdicchio-Krause 373. Den einzigen Punkt in diesem Duell gegen Fürth verbuchte Philipp Wetzel, der im zweiten Duell des Wochenendes damit zum zweiten Mal seinen Kontrahenten besiegte. Mit 378:374 Ringen hatte er am Ende gegen Johann Walser die Nase vorn. Im fünften Duell unterlag Martina Sagasser gegen Nationalkaderschütze (Schnellfeuerpistole) Andreas Meixner mit 355:368.

Heimwettkampf Ende Oktober

Insgesamt gab es im Süden spannende Kämpfe um die Siege. So konnte Pavel Svetlik vom ESV Weil am Rhein erst im Stechen gegen Tobias Bumb den Sieg gegen die Sgi Waldenburg klar machen. Selbst WM-Medaillengewinnerin Doreen Vennekamp konnte daran bei ihrer Bundesliga-Premiere nichts mehr ändern und verlor ihr Auftaktmatch mit 357:369 Ringen. Mit zwei Siegen setzte sich der ESV Weil am Rhein an die Tabellenspitze im Süden. Einen guten Start in die Saison erwischte auch die SGi Ludwigsburg, die gegen die SSG Dynamit Fürth dort weiter machte, wo sie im vergangenen Jahr aufgehört hatte. Die Württemberger gewannen zum 17. Mal in Folge. Erst die Sgi Waldenburg schaffte es in einem harten Kampf, die Siegesserie der Ludwigsburger mit einem 3:2-Sieg zu durchbrechen. „Der Sport lebt von spannenden Wettkämpfen – und dabei gibt es immer einen Gewinner und einen Verlierer. Immer haben uns schon die gemeinsamen Siege, aber auch das gemeinsame Verlieren, stärker gemacht“, lautet die Ludwigsburger Kampfansage von Julia Hochmuth. Deutlich fielen hingegen die Partien für den KKS Hambrücken (1886 Ringe) und den SV Kelheim-Gmünd (1911 Ringe) aus, die nach zwei Niederlagen am Vortag noch einmal mit zwei starken Mannschaftsergebnissen auftrumpften und mit 5:0 Punkten gegen den SV Peiting sowie den SV Murrhardt-Karnsberg gewannen.

Am Wochenende 27./28. Oktober bestreitet der SV Altheim-Waldhausen nun seinen Heimwettkampf in der 1. Bundesliga Süd. Dann trifft der Altheim-Waldhausen am Samstag (19 Uhr) auf den ESV Weil am Rhein und am Sonntag (13 Uhr) auf KKS Hambrücken. Außerdem schießen an diesem Wochenende in Altheim der SV Murrhardt-Karnsberg, der SV Waldkirch und Dynamit Fürth.