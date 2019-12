Sieben Siege bringen Altheim auf Rang eins

Die Bogenschützen des SV Altheim-Waldhausen haben zum Auftakt der Bezirksoberliga sieben Siege in acht Wettkämpfen gefeiert und stehen nach der Hinrunde an Position eins. Die Bezirksoberliga besteht aus acht Mannschaften. An zwei Wettkampftagen, einer Hin- und einer Rückrunde, muss jede Mannschaft gegen alle anderen Mannschaften antreten. Das bedeutete für die Altheimer Bogenschützen sieben Wettkämpfe an nur einem Nachmittag. Das verlangte den Schützen alles ab.

Stefan Brotzer und Henning Lüpkemann komplettierten die Mannschaft um Antje und Rainer Büstrow. Stefan Brotzer begann erst in diesem Jahr mit dem Bogensport, während Hennig Lüpkemann, ein ehemaliger Spitzenschütze in dieser Bogenart war. Eigentlich ist er nur noch in der Compoundklasse anzutreffen, aber um die Mannschaft zu unterstützen, griff er wieder zum Recurvebogen. Dass er nichts verlernt hat, zeigte sich schon nach den ersten Matches. Mit einem 6:0 gegen die Bogenschützen aus Alleshausen begannen die Altheimer sehr stark. Imn zweiten Match, gegen Ulm, musste Altheim-Waldhausen allerdings eine Niederlage hinnehmen. Es blieb die einzige an diesem Tag. Alle weiteren Wettkämpfe konnten die Altheimer Bogenschützen für sich entscheiden. Henning Lüpkemann, der sehr souverän schoss sowie Antje Büstrow, die immer stärker wurde und ihrem Mannschaftskameraden nicht mehr viel nachstand, legten den Grundstein für die Siegesserie gegen den SV Laupheim, den SV Beimerstetten, die SGi Isny und Biberach. Auch Stefan Brotzer, der gegen Biberach eingesetzt wurde, konnte seine Leistung abrufen und zum Sieg beitragen. Gegen den Topfavoriten und Absteiger aus der Landesliga, die SGi Dürmentingen, traten die Schützen Antje Büstrow, Rainer Büstrow sowie Henning Lüpkemann an. Mit den Ringzahlen von 55, 54, 55 und 56 von 60 erreichbaren Ringen, ließen sie den Schützen der SGi Dürmentingen keine Chance. Auch dieser Wettkampf ging mit 7:1 an den SV Altheim-Waldhausen. Mit zwei Punkten Vorsprung setzten sich die Altheimer Schützen auf den ersten Platz nach der ersten Saisonhälfte.