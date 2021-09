Sieben neue Lehrerinnen starten

Mit Lena Grecht, Julia Böhmer, Karla Hipp, Bea Lambert, Franziska Werner, Corina Elfe und Debora Brauchle haben zum neuen Schuljahr gleich sieben neue Lehrerinnen ihren Dienst am Störck-Gymnasium angetreten. Das geht aus einer Pressemeldung der Schule hervor.

Für drei von ihnen ist es die erste Stelle nach dem Referendariat. Lena Grecht studierte die Fächer Deutsch und Französisch in Konstanz und Nizza, bevor sie zum Referendariat nach Ravensburg zog. Ebenfalls in der Stadt der Türme absolvierte Franziska Werner ihren Vorbereitungsdienst auf das Lehramt am Gymnasium. Sie hatte zuvor Deutsch, Wirtschaft und Gemeinschaftskunde sowie Biologie in Konstanz und im irischen Cork studiert.

Julia Böhmer ist keine Unbekannte am Störck-Gymnasium, denn sie hat in Bad Saulgau im vergangenen Frühjahr ihr Referendariat abgeschlossen. Ihre Fächer Deutsch, Englisch und Ethik studierte sie in Heidelberg. Im angelaufenen Schuljahr wird sie erstmals eine Umwelt AG und einen Seminarkurs zum Thema „Umwelt und Gesellschaft“ anbieten. „Hier schließt sich für mich der Kreis vom grünen Heidelberg zur Hauptstadt der Biodiversität Bad Saulgau“, wird sie in der Mitteilung zitiert. Ebenfalls kein unbekanntes Gesicht in Bad Saulgau ist Karla Hipp. „Da ich 2004 am Störck Abi gemacht habe, ist das für mich praktisch ein Heimspiel“, sagt sie. Dennoch fühle es sich neu und frisch an, da sie zwischenzeitlich fürs Studium der Fächer Englisch und Spanisch in Heidelberg und Tübingen, mit einem Auslandssemester in Argentinien und ihrer Elternzeit lange weg war, jetzt aber umso lieber zu ihren Wurzeln zurückkehre. Die Leidenschaft für die englische Sprache teilt sie mit ihren neuen Kolleginnen Bea Lambert und Debora Brauchle. Lambert studierte Englisch und Französisch in Stuttgart, mit Auslandsaufenthalten in Frankreich und England. Nach ihrem Referendariat in Ravensburg sammelte die gebürtige Thüringerin Praxiserfahrungen am Gymnasium Aulendorf. Brauchle war nach ihrem Studium an der Universität Stuttgart und Referendariat in Bad Waldsee, die vergangenen drei Jahre an einer Gemeinschaftsschule in Salem beschäftigt, bevor sie sich auf die vom Störck-Gymnasium im Frühjahr ausgeschriebene A14-Stelle im Bereich Schulentwicklung erfolgreich bewarb. Mit ihrer Versetzung wird Brauchle zur Oberstudienrätin befördert.

Corina Elfe wechselt vom Friedrich Eugens Gymnasium Stuttgart ins Oberschwäbische. In den vergangenen fünf Jahren lehrte die aus Meßkirch stammende Mathematikerin und Biologin am Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte in Stuttgart unter anderem Biologie-Didaktik. Neben den Fächern Mathe und Biologie wird Elfe auch BNT unterrichten, heißt es in der Mitteilung weiter.