Sieben Landespreisträger der Musikschule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vom 30. März bis 3. April wurde in Pforzheim im baden-württembergischen Vergleich der Landeswettbewerb Jugend musiziert durchgeführt. Es waren ausschließlich Instrumentalisten und Vokalisten zugelassen, die sich auf der Regionalebene einen ersten Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb, also zwischen 23 und 25 Punkten, erspielen konnten.

Die Ausschreibung 2022 sieht in der Solowertung die Streichinstrumente, Akkordeon, Schlagzeug sowie Pop-Gesang vor. An Ensembles werden in diesem Jahr bewertet: die Klavier-Kammermusik, Duos für Klavier und ein Blasinstrument, Vokalensemble, Zupf-Ensemble, Harfen-Ensemble, Besondere Besetzungen: Alte Musik und besondere Instrumente.

In diesem Jahr war die Städtische Musikschule Bad Saulgau in drei verschiedenen Wertungsbereichen auf Landesebene vertreten. Der Saxophonist Tobias Groß aus der Klarinetten- und Saxophonklasse von Marc Lutz erspielte sich zusammen mit seinem Klavierpartner Benjamin Friesinger einen 1. Preis (23 Punkte) auf Landesebene und damit eine Weiterleitung zum Bundeswettbewerb. Die junge Geigerin Wiktoria Wasilewska aus der Violinklasse von Alban Beikircher sowie die Klarinettistin Sarah Bautz aus der Klarinetten- und Saxophonklasse von Marc Lutz erzielte zusammen mit ihrer Klavierpartnerin Vivian Miller jeweils einen 2. Platz (22 Punkte). 3. Plätze (19 Punkte) gingen an Katharina Bohr aus der Violinklasse des stellvertretenden Schulleiters Alban Beikircher, Leonard Boss aus der Violoncelloklasse von Sabine Buchmann, Serafine Schnebel aus der Querflötenklasse von Matthias Lyding und Anita Henkel aus der Klavierklasse von Schulleiter Ralf Hohn.

Der Wettbewerb Jugend musiziert wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, den Ländern, den kommunalen Spitzenverbänden und von den Kommunen gefördert. Hauptsponsor des Wettbewerbs ist die Sparkassen-Finanzgruppe.