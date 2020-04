Sießener Säge ist über die Feiertage gesperrt

Osterspaziergänge sind erlaubt, Menschenanansammlungen sollten vermieden werden. Um das zu gewährleisten sperrt die Stadtverwaltung über die Osterfeiertage die Sießener Säge.

Weil über Ostern gutes Wetter vorhergesagt ist, fürchten viele Städte und Gemeinden, dass sich auf Spazierstrecken, in Parks oder an Aussichtspunkten Menschenmassen drängen könnten. In Coronazeiten ist dies weder erlaubt noch sinnvoll. Vor allem direkt am Bodensee ist deshalb seit vergangener Woche der Aufenthalt an Promenaden und anderen beliebten Plätzen verboten.

Die Stadt Bad Saulgau verzichtet auf solche Maßnahmen – mit einer Ausnahme: Die Liegewiese am Wagenhauser Weiher/Sießener Säge wird über das Osterwochenende gesperrt – als Vorsichtsmaßnahme, weil bereits vergangenes Wochenende die Personenfrequenz sehr hoch war. Die Stadt will so vermeiden, dass es dort (unabsichtlich) zu Ansammlungen kommt.

Geschlossen sind natürlich alle Einrichtungen, deren Betrieb das Land Baden-Württemberg in der Corona-Verordnung verboten hat. Dazu zählen unter anderem Sportanlagen und Sportstätten, Freizeit- und Tierparks sowie öffentliche Spiel- und Bolzplätze. Nach dem Winter erst gar nicht geöffnet hat auch der Kinzelmann-Turm auf der Schillerhöhe, trotz guten Wetters. Dort besteht aufgrund der räumlichen Enge nämlich keinerlei Möglichkeit, sich aus dem Weg zu gehen.