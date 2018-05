Sichert sich Mengen den Titel in Hundersingen?

Es könnte eine Entscheidung fallen: Gewinnt der FC Mengen am Sonntag in Hundersingen, steht die Mannschaft von Trainer Miroslav Topalusic als Meister der Fußball-Bezirksliga fest. Sowohl Hundersingen als auch der FC Mengen sind in der Rückrunde noch ohne Niederlage. Der designierte Meister hat in der gesamten Saison noch nicht verloren, gewann 22 von 24 Spielen. Im Kampf um Platz zwei hat Hundersingen die Nase vorn, Uttenweiler will sich aber noch nicht geschlagen heben. Am Tabellenende ist der Zug für Bad Saulgau und Schelklingen wohl abgefahren.

SV Sigmaringen – TSG Rottenacker (Sa., 16 Uhr; 0:2). - Der Vierte empfängt den Sechsten. Mit nur 33 Gegentoren stellt der SV Sigmaringen die drittbeste Abwehr der Liga. Der Gast zeigt in der Schlussphase der Saison, was möglich gewesen wäre. Zuletzt punktete die TSG gegen Mengen (1:1) und Hundersingen (5:5). Die Bilanz der Kontrahenten ist ausgeglichen. Die Ulmer-Elf will den siebten Heimsieg sicherstellen.

FC Krauchenwies/Hausen a.A – FV Bad Saulgau (Sa., 16 Uhr; 4:0). - In der Woche zog der FCK/Hausen gegen Bad Schussenried (3:4) den Kürzeren. Gegen den einstige Landesligarivalen muss für die Fotiou-Elf ein Dreier her. Im Hinspiel siegte der FCK klar mit 4:0. Mit einem ähnlichen Ergebnis könnte der FCK die 30-Punkte-Marke erreichen. Der Tabellenletzte hat auswärts mehr Punkte (11) erspielt als zu Hause (4). Die Chance auf die Relegation will der FVS nicht leichtfertig vergeben.

Spfr. Hundersingen – FC Mengen (So., 15 Uhr; 0:4). - Das Spitzenspiel der Rückrunde. Der Erste muss zum Zweiten. Beide Klubs haben zuletzt gegen Rottenacker nicht siegen können. In der Rückrundenwertung liegt der Aufsteiger sogar noch vor dem designierten Meister. Vier Punkte erspielten sich die Sportfreunde mehr als der FCM. Im Hinspiel siegte der Tabellenführer daheim mit 4:0. Der Gastgeber kann sich somit für die Schlappe rehabilitieren und dem FCM die erste Saisonniederlage beibringen.

FV Neufra – SV Hohentengen (So., 15 Uhr; 1:2). - Mit drei Niederlagen in Folge hat der FVN die Chance auf Platz zwei endgültig verspielt. Gegen den Tabellenelften will sich die Elf des scheidenden Trainers Volkmar Hackbarth - ihm folgt in der neuen Saison der bisherige Co-Trainer Armin Brutschin - nun schadlos halten. Der Gegner scheint zu passen. In den jüngsten drei Begegnungen gegeneinander in Neufra/D. ließ der FVN keinen Treffer der Göge-Elf zu (1:0, 4:0, 4:0). Der SVH hat zwar ein Plus von neun Punkten auf den Relegationsabstiegsplatz, ist aber bei weiteren Niederlagen gefährdet.

SV Ebenweiler – FC Laiz (So., 15 Uhr; 1:0). - Der Sieg in Bad Saulgau (1:0) vergangene Woche hat dem SVE ein wenig Luft verschafft. Ausruhen ist aber nicht angesagt, da der Vorsprung auf den Relegationsplatz nur fünf Punkte beträgt. Gelingt der siebte Saisonsieg, ist das rettende Ufer in Sichtweite. Der Gast hat unter der Woche einen wichtigen Sieg gefeiert (1:0 gegen Neufra) und hofft auch beim SVE zu punkten. Gelingt der zweite Auswärtssieg, kann der Abstand zur Abstiegszone vergrößert werden.

SV Bad Buchau – SV Uttenweiler (So., 15 Uhr; 1:8). - Mit zuletzt drei Siegen in Folge hat Bad Buchau deutlich gemacht, dass das Ziel Klassenerhalt greifbar ist. Nun geht es gegen einen scheinbar übermächtigen Gegner. Die zweitbeste Offensive der Liga hat in den vergangenen Partien bewiesen, dass sie ihre Minikrise überwunden hat. Im Hinspiel gab es für den SVU einen 8:1-Kantersieg. Gastgeber Buchau hat also die Möglichkeit, sich für die Schlappe zu revanchieren. Der SVU siegte am Donnerstag im Nachholspiel in Schelklingen mit 4:0 und fährt als Tabellendritter an den Federsee.

FV Bad Schussenried – SG Altheim (So., 15 Uhr; 2:0). - Zuletzt holten die Violetten zwei Siege in Folge. Nun geht es gegen den Tabellennachbarn, der drei Punkte mehr hat. Gelingt der zehnte Saisonsieg für die Violetten, ist ein Platzwechsel in der Tabelle angesagt. Die Gäste fahren als drittbestes Auswärtsteam der Liga nach Bad Schussenried und wollen sich auch für die 0:2-Hinspielniederlage revanchieren.

FV Altshausen – FV Schelklingen/Hausen (So., 15 Uhr; 2:2). - Die Bilanz der beiden ist ausgeglichen. Jeweils ein Sieg, eine Niederlage, zwei Remis. Die aktuelle Form spricht für den Gastgeber. Der FVA hat aus den Rückrundenspielen zehn Punkte geholt, der Gast nur einen. Gelingt dem Gastgeber der neunte Saisonsieg, kann er den einstelligen Tabellenplatz festigen. Die Gäste müssen noch die Belastungen aus dem Nachholspiel am Donnerstag verkraften.