SGM Scheer/Ennetach und der FV Fulgenstadt schöpfen neue Hoffnung

Der FV Fulgenstadt befindet sich seit kurzem auf dem aufsteigenden Ast. Der Achte der Vorsaison - derzeit Vierzehnter - ist seit drei Spieltagen ungeschlagen. Dem 1:1 zu Hause gegen den FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies folgte der 2:0-Erfolg bei der SGM Alb-Lauchert in Gammertingen und am vergangenen Wochenende das 1:1 gegen den SV Hochberg.

„Es wird höchste Zeit, dass es bergauf geht“, sagt Fulgenstadts Spielertrainer Jonathan Guth. Doch so ganz glücklich über das 1:1 gegen den Mitabstiegskonkurrenten ist der Spielertrainer natürlich nicht. „Wir führen mit 1:0, ich glaube zum sechsten Mal in dieser Saison, und bringen dann die Führung nicht heim. Wir müssen den Sack früher zumachen, leisten uns einen Ballverlust im Mittelfeld, Pass, Tor“, erinnert sich Guth an den Ausgleich der Gäste in Minute 84. Die Führung (63.) hatte Fulgenstadt selbst nach einer Balleroberung im Mittelfeld erzielt. Michael Schurer leitete das Leder weiter auf seinen Bruder Florian Schurer, über die Linie drückte ihn am Ende Matthias Reiser mit seinem sechsten Saisontor.

Extremes Erlebnis gegen den SV Bronnen

Überraschender war für den neutralen Zuschauer schon der Sieg eine Woche zuvor in Gammertingen. „Da haben wir, glaube ich, verdient gewonnen. Wir haben nach 20 Minuten mit 2:0 geführt (David Luib/12.; Matthias Reiser/19.), es sehr gut gespielt und in der zweiten Halbzeit haben wir den Vorsprung sehr gut verteidigt“, erinnert sich der 32-Jährige.

Fulgenstadt ist auch für die kuriosen Spielverläufe in dieser Saison zuständig. Gegen Bronnen führte der FVF bis in die Nachspielzeit mit 2:0, kassierte dann drei Gegentore (90. +1/90. +2/90. +3). „Ich spiele jetzt seit 15 Jahren bei den Aktiven, aber so was habe ich noch nie erlebt“, erinnert sich Guth. „Gut, das 2:2 soll abseits gewesen sein, aber...“, will er niemanden sonst als sein eigenes Team für die Niederlage verantwortlich machen. „Gegen Langenenslingen führen wir wieder mit 2:0, dann gibt es Elfmeter, der eigentlich keiner war...“ Am Ende gewann die Mannschaft von Alexander Failer mit 5:3. „Alex kam nach dem Spiel zu mir und hat gesagt, dass heute die falsche Mannschaft gewonnen hat.“

Ziel im Schlussspurt sind vier Punkte, Hoffnung aufs Frühjahr

Nachdem Fulgenstadt am kommenden Wochenende spielfrei ist, folgen noch die beiden Partien in Bad Schussenried und Bolstern. „Da brauchst du vier Punkte, fast sechs, um mit einem geringen Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze in die Winterpause zu gehen“, sagt Guth. „Es war klar, dass dies eine schwierige Saison wird.“ Auch angesichts der vielen, zu erwartenden Absteiger. „Ich glaube, dass es mehr als vier werden, auch weil aus der Bezirksliga wohl alle in die A2 kommen“, weiß Guth. Deshalb müsse man jetzt noch punkten, sonst sei der Rückstand schon sehr groß. „Und dann eine gute Wintervorbereitung machen, in der hoffentlich alle mitziehen.“

Scheer/Ennetach siegt gegen Renhardsweiler

Neue Hoffnung schöpft auch ein Konkurrent des FV Fulgenstadt, die Spielgemeinschaft des TSV Scheer und des SV Ennetach, derzeit Tabellenzwölfter. Gerade nach dem 5:3-Erfolg gegen den SV Renhardsweiler am vergangenen Sonntag. „Ich hoffe, dass wir jetzt auf dem aufsteigenden Ast sind“, sagt Trainer Ingo Czarkowski, der selbst am Sonntag im Krankenstand war, in der Rückschau. Klaus Lehr, seit dieser Saison Co-Trainer, zeichnete am im Spiel alleine fürs Team verantwortlich.

Recht schnell führte die SGM durch Treffer von Matthias Gutknecht (6.), Florian König (11.) und Michael Beck (20.) mit 3:0, legte - nach kurzer Verschnaufpause - durch Michael Brauneis (38.) das 4:0 nach. Renhardsweiler verkürzte zwar vor der Pause auf 1:4 durch Maxi Felder (38.), doch nach dem Wechsel bedeutete das 5:1 durch Königs zweiten Treffer (66.) die Vorentscheidung. Tobias Fimm und Felder (79./90./FE) betrieben nur noch Kosmetik. „Trotzdem war es ein Kampf“, aber nach der klaren Führung habe es die Mannschaft weiter gut gemacht, wie ihm von Klaus Lehr berichtet worden sei. Der 5:3-Sieg war der dritte Saisonsieg nach den Siegen gegen Fulgenstadt (4./2:1) und Ostrach II (7./6:0).

Stamm bildet sich heraus, Stabilität kehrt ein

Trotz allem nur ein Zwischenschritt: „Es ist leider so, dass wir individuell noch zu viele Fehler machen, einfache Fehler, die direkt zu Gegentoren führen. Aber wir haben halt noch viele junge Spieler. Zwar hat die SGM TSV Scheer/SV Ennetach in dieser Saison schon fast 30 Spieler eingesetzt, aber „seit einigen Wochen haben wir immer die selben 15, 16 Spieler im Einsatz“, sagt Czarkowski zur langsam steigenden Konstanz im Aufgebot der Mannschaft.

Die Zusammenarbeit mit Klaus Lehr lobt Ingo Czarkowski. „Wir kennen uns ja schon lange. Und schon vor einigen Jahren haben wir mal gesagt: Wenn es passt, machen wir mal was zusammen. Und Klaus kennt ja viele unserer Spieler noch gut, weil er sie in der Jugend schon trainiert hat.“ Ein Sonderlob gibt es noch für einen Routinier. „Jonas Jarrar hilft uns immer wieder aus“, sagt er über den inzwischen 40-Jährigen ehemaligen Landesligaspieler (FV Bad Saulgau, FC Krauchenwies). „Eigentlich als Resultat eines Zufalls. Bei einem AH-Ausflug hat er sich mit Klaus Lehr unterhalten und gesagt, dass er bereit sei zu helfen. Diese Chance haben wir sofort ergriffen. Und Jonas gibt gerade unseren jungen Spielern immer wieder Tipps und hilft, wo er kann.“

Nur die Punkteausbeute muss besser werden

Bis zur Winterpause bestreitet die SGM noch drei Spiele: in Sigmaringendorf sowie zu Hause gegen Bingen/Hitzkofen und das erste Rückrundenspiel - ebenfalls zu Hause - gegen den FC 99. Sportlich sei man mit der Hinrunde ganz zufrieden, nur die Punkteausbeute stimme eben noch nicht. „Bis auf zwei Ausreißer waren die Spiele in Ordnung.“ Aber langfristig müsse das Ziel - wolle man den Klassenerhalt schaffen - ein einstelliger Tabellenplatz sein.