SGM Mengen/Rulfingen/ Blochingen holt Titel

Überlegen und ohne Gegentor haben sich die D-Junioren der SGM FC Mengen/TSV Rulfingen/FC Blochingen die Bezirksmeisterschaft im Futsal gesichert. Am vergangenen Sonntag setzte sich die SGM im Finalturnier der verbliebenen acht von 58 in den Wettbewerb gestarteten Mannschaften durch. Mit einer beeindruckenden Leistung holte sich die Mannschaft aus Mengen sehr souverän den 1. Platz. Alle Spiele wurden zu null gewonnen. Im Endturnier schlug die SGM in den Gruppenspielen den FV Bad Saulgau (3:0), den FV Bad Schussenried (1:0), die SGM Krauchenwies/Sigdorf II (2:0) sowie im Halbfinale die erste Mannschaft der SGM Krauchenwies/Sigdorf (1:0) und im Finale die SGM Schelklingen (2:0).

Damit qualifizierte sich das Team für die Vorrunde auf WFV-Ebene am 15. Februar.