SGM Daugendorf/Zwiefalten wiederholt Pokalerfolg

Die SG SV Daugendorf/TSG Zwiefalten hat ihren Titelgewinn beim Aach-Alb-Cup aus dem vergangenen Jahr in diesem Jahr in Pfronstetten wiederholt. Im Finale ließ der Aufsteiger in die Kreisliga A der SGM Oberstetten/Ödenwaldstetten keine Chance. Schon in der ersten Spielminute ging Daugendorf/Zwiefalten mit 1:0 in Führung. Die Daugendorfer und Zwiefaltener bestimmten die gesamte Partie und siegten am Ende verdient mit 3:1. Die SGM hatte bereits die Gruppenspiele dominiert und den SV Lautertal (5:0) und den TSV Hayingen (3:0) problemlos bezwungen und war so ohne Punktverlust ins Finale eingezogen. Foto: Verein