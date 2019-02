SGM-D-Junioren schenken Arda einen Heimsieg

In Sigmaringendorf ist zum zweiten Mal der Sigmaringendorfer Hallencup ausgetragen worden.

Den Auftakt machten die Alten Herren. Bei der zweiten Auflage der „Greismeisterschaft“ gelang der Heimelf erneut der Einzug ins Finale, in dem sie als gute Gastgeber der TuS Immenstaad den Turniersieg überließen. Das gemeinschaftliche Miteinander aller vertretenden Mannschaften bot einen gelungenen Abschluss des ersten Tages.

Am Samstag wurde es dann jung und wild: Mit viel Freude und Spielwitz spielten 20 Mannschaften der F- Junioren in zwei Turnieren ihre Turniersieger aus. Am Vormittag setzte sich die SF Hundersingen durch, nachmittags die SGM Blochingen/Rulfingen. Die Heimteams landeten auf den Rängen fünf und sechs.

Schnellen und technisch anspruchsvollen Fußball gab es im letzten Turnier des Tages. Zehn D-Junioren-Mannschaften spielten um den Titel. Der SGM Sigmaringendorf/FCK spielte von Anfang an souveränen Fußball und setzte sich im Finale gegen die bis dato ebenfalls ungeschlagenen Kicker der SGM Rottenacker/ Ehingen-Süd durch. Die SGM Sigmaringendorf/Krauchenwies II verpasste nur knapp Platz zwei in der Gruppe, am Ende sprang ein achtsamer Platz fünf heraus. Sehr zu Freude aller Teilnehmer konnte die Mannschaft nicht nur den Turniersieg mitnehmen, sondern auch Arda in der Halle begrüßen, der den Spielern von der Tribüne aus kräftig die Daumen drückte. Für den Jugendlichen hatte der TSV Sigmaringendorf vor kurzem eine Typisierungsaktion durchgeführt (die SZ berichtete). Im Rahmen der Siegerehrung mit Bürgermeister Philip Schwaiger wurde Arda von seinen Mannschaftskameraden mit einem Präsent überrascht.

In beiden E-Junioren-Turniers des Sonntags, gelang es den Hausherren ins Finale durchzumarschieren. Doch in beiden Anläufen musste die Heimmannschaft der SGM Veringenstadt/Hettingen/Inneringen und dem FV Altshausen den Turniersieg überlassen.