SGM Alb-Lauchert und Unlingen erreichen Viertelfinale

Bei den Württembergischen Hallenfutsalmeisterschaften in Ehningen (Kreis Böblingen) haben die B-Junioren der SGM Alb-Lauchert (TSV Gammertingen, TSV Neufra, KFH Kettenacker) am vergangenen Sonntag die Runde der besten Acht erreicht. Die B-Juniorinnen des SV Unlingen erreichten ebenfalls die Runde der besten acht Mannschaften.

B-Junioren: Die SGM Alb-Lauchert musste auf ihren Toptorjäger Marco Kunz verzichten. In vier Vierergruppen wurden die Viertelfinalteilnehmer gesucht. Die SGM Alb-Lauchert überraschte und blieb in der Gruppe D ungeschlagen. Gegen die starke SGM Einsingen gab es ein gerechtes 0:0-Unentschieden. Den Verbandsligisten Neckarsulmer Sport Union hatte die SGM am Rande einer Niederlage. Am Ende trennten sich beide Mannschaften ebenfalls torlos. Im letzten Spiel der Gruppe gegen den SV Vaihingen drehte die Mannschaft einen 0:1-Rückstand in einen 2:1-Sieg. Als Gruppenzweiter erreichte die SGM Alb-Lauchert das Viertelfinale. In diesem traf die SGM Alb-Lauchert auf den Verbandsligisten SV Böblingen. Dieses Spiel hatte eigentlich keinen Sieger verdient und der spätere Endspielteilnehmer brauchte ein Glückstor, um im Turnier zu bleiben. Böblingen siegte mit 1:0. Die anfängliche Enttäuschung über das unglückliche Ausscheiden wich am Ende der Tatsache, im Futsal zu den besten acht Mannschaften unter 800 B-Juniorenteams in Württemberg zu gehören.

Auch die B-Junioren der SGM Alb-Lauchert stecken mitten in den Vorbereitungen auf die Rückrunde. In einem Vorbereitungsspiel beim Tabellenführer der Verbandsliga Süd, dem VfB Friedrichshafen, unterlag die SGM nur knapp mit 2:3 (0:1). In einem Spiel auf Augenhöhe musste der Nachwuchs von der Alb erst nach einer halben Stunde das Führungstor des VfB-Nachwuchs hinnehmen (29.). Die 2:0-Führung des VfB kurz nach der Pause beantwortete die SGM Alb-Lauchert umgehend mit dem Anschlusstreffer zum 1:2. Auch nachdem 1:3 (55.) ließ sich die Mannschaft nicht hängen und aus dem Konzept bringen und stellte in der 73. Minute per Elfmeter den 2:3-Anschluss her. In der Schlussphase drängte die SGM Alb-Lauchert auf den Ausgleich, der nicht mehr fallen wollte.

B-Juniorinnen: Die Mädchen des SV Unlingen haben beim Hallenfutsalmasters die Runde der besten acht Mannschaften erreicht,. In der Vorrunde qualifizierten sich die Unlingerinnen mit Siegen über Dornstadt (3:1) und Bad Waldsee (2:0), bei einer Niederlage gegen den späteren Finalisten VfL Sindelfingen (0:3) als Gruppenzweiter für das Viertelfinale. In diesem kam aber das Aus gegen Frommern/Dürrwangen, dem der SV Unlingen mit 0:2 unterlag. Den Turniersieg sicherte sich der Bundesliganachwuchs des SV Alberweiler, der im Finale den VfL Sindelfingen mit 3:1 besiegte.

A-Junioren: Beim WFV-Futsalmasters erreichten sowohl der FV Bad Schussenried als auch die TSG Ehingen das Viertelfinale. Beide wurden in ihrer Vorrundengruppe Tabellenzweiter. der FV Bad Schussenried nach Siegen über den FC Albstadt (2:1) und Wacker Biberach (1:0), bei einer Niederlage gegen Weilheim (0:1), die TSG bezwang den VfL Nagold (2:0) und die SGM Teck (2:0) und unterlag nur dem späteren Sieger, der Neckarsulmer Sport-Union (0:2). Im Viertelfinale kam für beide Donau-Vertreter das Aus. Bad Schussenried unterlag dem SV Bonlanden (2:3), die TSG Ehingen der SG DeSi (0:3).