Sgi Bad Saulgau holt drei Meistertitel

Die Schützengilde Bad Saulgau ist mit vier Bogenschützen zu den Freiluft-Kreismeisterschafen angetreten. Trotz schwieriger Wetterverhältnisse erzielte das Bad Saulgauer Quartett sehr gute Ergebnisse. Drei Meistertitel gingen an Bad Saulgau: Peter Röthe belegte in der Compound Mastersklasse Rang eins. In der Compoundklasse der Männer feierte Marc Voigt ebenfalls einen Sieg. In der Klasse Recurve der Männer siegte Thorsten Reichel. Sein Vereinskamerad Werner Löffler belegte Rang sechs.