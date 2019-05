SG Scheer/Ennetach wahrt ihre Chance

Der Tabellenführer hatte Pause und konnte sich die Konkurrenz anschauen. Die SG Alb-Lauchert sicherte sich in Renhardsweiler drei Punkte. Scheer/Ennetach war kein guter Partner von Türkiyemspor Saulgau, weil sich dieser in Scheer gegen die drohende Niederlage nicht wehrte. Acht Tore sahen die Zuschauer in Bronnen, wo es trotz dieser acht Tore keinen Sieger gab. Der FV Fulgenstadt hat sich im Abstiegskampf mit einem klaren 4:1-Sieg gegen Türk Gücü Luft verschafft.

SV Renhardsweiler – SG Alb-Lauchert 1:2 (1:0). - Tore: 1:0 Tobias Pfender(25.), 1:1 Timo Reinhard (38.), 1:2 Alexander Sauter (44.). - Z.: 70. - Das Verfolgerduell hatte in Renhardsweiler ein mäßiges und faires Niveau. Die Gäste brauchten eine Weile, um ins Spiel zu finden, taten dies aber kurz vor der Pause effektiv. Zunächst lief man allerdings einem Rückstand hinterher und mit etwas mehr Glück für Renhardsweiler wäre auch ein 2:0 möglich gewesen. Das Auslassen dieser Möglichkeiten bestrafte der Tabellenzweite kurz vor der Pause mit einem Doppelschlag. Mit Beginn der zweiten Halbzeit sortierten sich beide Mannschaften, aber es sollte nicht mehr viel herauskommen. Frank Stankalla hat in der 85. Minute den Ausgleich auf dem Fuß, vergab aber.

SV Bronnen – FC Inzigkofen/Vil./Eng. 4:4 (1:1). - Tore: 1:0 Stefan Schmid (13.), 1:1 Christoph Grof (24.), 2:1 Aron Winter (47.), 2:2 Gianlucca Rizza (49.), 2:3, 2:4 Jonas Back (65./69.), 3:4 Stefan Schmid (75.), 4:4 Raphael Brillert (87./FE). - Z.: 150. - Die zahlreichen Zuschauer brauchten ihr Kommen nicht zu bereuen. Sie sahen einen Gastgeber, der in den ersten 15 Minuten spielbestimmend war. Die logische Folge war die 1:0-Führung durch Stefan Schmid. Ohne Not die Mak-Truppe nun den Faden und der FC 99 kam stärker auf. Christoph Grof glich aus. Nach der Pause sorgten zwei „Klöpse“ für die nächsten zwei Tore zum 2:2-Zwischenstand. Mit dieser Situation kam der Gast bis zur 70. Minute besser klar und plötzlich hieß es 2:4. Bronnen gab aber nicht auf, lockerte die Abwehr etwas, was den Gästen gut in den Kram passte. Die Gäste spielten auf Konter, da diese aber durchschaubar waren, sodass die Bronner Deckung hielt, blieb es zunächst beim 2:4. Da die Gästedeckung aber Leichtsinnsfehler machte, bestrafte Bronnen diese und Schmid und Raphael Brillert mit einem Elfmeter glichen aus.

FC Krauchenwies/SV Hausen – SV Braunenweiler 1:2 (0:1). - Tore: 0:1 Marco Steuer (25.), 1:1 Florian Weidle (49.), 1:2 Marco Steuer (85.). - Z.: 120. - Mit dieser vermeidbaren Niederlage bleibt der Gastgeber im Tabellenkeller. Eine ausgeglichene erste Halbzeit meldete Ralf Kremer von diesem Spiel, in dem Torhüter Rubel Siegel zweimal eine Braunenweiler Führung verhinderte. Nichts machen konnte Siegel dann gegen das 0:1 von Marco Steuer. Nach der Pause wollte sich der FC nicht mit einer Heimniederlage abfinden. Ein Eckball fand seinen Adressaten in Florian Weidle der per Kopf traf (49.). Der Gastgeber zeigte ein gefälliges Spiel und wollte nun mehr. Nach mehrmaligem erfolglosem Anrennen sorgte fünf Minuten vor Ende ein Konter der Gäste für das 1:2.

FV Fulgenstadt – SPV Türk G. Sigmaringen 4:1 (2:1). - Tore: 0:1 (22.), 1:1, 2:1 Hannes Zimmermann (24./30.), 3:1 Kevin Kraft (67.), 4:1 Florian Schurer (69.). - Z.: 80. - Mit diesem wichtigen Heimsieg überflügelte der FV gleich drei Plätze und hat sich einen einstelligen Tabellenplatz gekrallt. Zunächst musste man einen Schock hinnehmen, als die Gäste in der 22. Minute in Front gingen. Fulgenstadt blieb die Antwort allerdings nicht lange schuldig, denn Hannes Zimmermann war es vorbehalten mit einem Doppelschlag den Rückstand in eine Führung umzuwandeln. Zu Beginn der zweiten Halbzeit wurde es etwas unruhig auf dem Sportplatz in Fulgenstadt. Die Gäste wollten sich immer mehr im Fulgenstädter Mittelfeld festsetzen. Dies misslang mit Krafts 3:1. Für Fulgenstadt kam es gegen Ende der Partie sogar noch besser. Praktisch mit seinem ersten Ballkontakt nach seiner Einwechslung gelang Florian Schurer das 4:2 und er beendete damit das Aufbäumen der Gäste.

SG TSV Scheer/SV Ennetach – SC Türkiyemspor Saulgau 7:0 (5:0). - Tore: 1:0 Leiprecht (16.), 2:0 Gruber (25.), 3:0 Leiprecht (30.), 4:0 Christian Lehr (39.),5:0 Gruber (43.), 6:0, 7:0 Florian Lehr (52./80.). - Z.: 50. - Eine deutliche Angelegenheit wurde dieses Spiel für den Tabellendritten, der damit seine Ambitionen auf Rang zwei aufrecht erhalten konnte. Zunächst brauchte die SG eine Anlaufzeit, aber dann lief es. Leiprecht eröffnete den Torreigen mit dem 1:0. Türkiyemspor wehrte sich zu diesem Zeitpunkt, brachte aber die SG-Deckung nicht mehr arg in Verlegenheit. Im Gegenteil: Der Gastgeber sorgte mit drei Toren bis zum Wechsel für mehr als klare Verhälnisse. Nach der Pause ging Scheer/Ennetach mit seinen Chancen sehr fahrlässig um, trotz des schnellen 6:0 durch Florian Lehr. Ab der 55. Minute schaltete der Gastgeber einen Gang zurück, aber den tapfer wehrenden Gästen gelang nicht einmal eine Ergebniskosmetik.

FV Bad Saulgau – SV Hoßkirch 5:1 (3:0). - Tore: 1:0 Grenz (2.), 2:0 Wakka Bas (19.), 3:0 Riedesser (20.), 4:0 Nuredini (60.), 5:0 David Striegel (65.), 5:1 Meyer (89.). - Z.: 60. - Eine einseitige Angelegenheit wird aus Bad Saulgau berichtet, wo es sich der FVS leistete, hochkarätige Möglichkeiten zu vergeben. Grenz und Wakka Bas schossen trotzdem ein beruhigendes 2:0 heraus, dem Riedesser eine Minute später das 3:0 folgen ließ. Von Hoßkirch war bis zu diesem Zeitpunkt wenig zu sehen, weil es sich mit dem Angriff der Hausherren beschäftigen musste. Der wiederum leistete sich einige Fahrkarten, sodass sich erst nach einer Stunde Spielzeit der nächste Höhepunkt einstellte. Nuredini traf zum 4:0. Striegel und Meyer beendeten mit ihren Toren eine Begegnung, die Bad Saulgau half, auf Platz sechs zu klettern.

Spielfrei: SV Langenenslingen/SV Bolstern.