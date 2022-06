SG Hettingen/Inn. legt Protest ein

Die SG Hettingen/Inneringen hat Protest gegen die Wertung des Spiels der Fußball-Kreisliga B 2 zwischen Meister FV Bad Schussenried II und SV Uttenweiler II eingelegt. Das hat die SG Hettingen/Inneringen durch Cheftrainer Ulrich Theuer bekannt gegeben. Das Spiel war vergangene Woche mit einem 1:0-Sieg des SV Uttenweiler II zu Ende gegangen. Grund für den Protest: Der SV Uttenweiler II soll einen Spieler in der zweiten Mannschaft eingesetzt haben, der in über 50 Prozent der Pflichtspiele der ersten Mannschaft des SV Uttenweiler in der Bezirksliga zum Einsatz gekommen sein soll. Derzeit belegt der SV Uttenweiler II mit 48 Punkten (64:27 Tore/+37) Platz zwei vor der SG Hettingen/Inneringen II (42 Punkte/44:21 Tore/+23). Sollte dem Protest stattgegeben werden, würde der Uttenweiler Vorsprung auf drei Punkte und zehn Tore zusammenschmelzen. Am letzten Spieltag treffen beide Mannschaften in Uttenweiler aufeinander.