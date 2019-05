SG Alb-Lauchert sichert sich Ticket

Zwei weitere Entscheidungen sind ist in der Kreisliga A 2 gefallen. Die SG Alb-Lauchert spielt nach einem ungefährdeten 4:0-Sieg gegen die SG TSV Scheer/SV Ennetach die Qualifikation zur Relegation in die Bezirksliga. Im Tabellenkeller hat sich der SV Bolstern mit einem 3:1-Derby-Sieg gegen den FV Bad Saulgau gerettet. In Sigmaringen hat sich FC 99-Trainer Andreas Beck in der 71. Minute verletzungsbedingt selbst eingewechselt und dafür gesorgt, dass auch einem 1:4-Rückstand noch ein 4:4 wurde. Meister Langenenslingen ließ sich nicht hängen und besiegte Fulgenstadt (5:1). Der SV Hoßkirch wahrte seine Chancen auf den Relegationsplatz mit einem 3:1 gegen den FC Krauchenwies/Hausen II.

SPV Türk G. Sigmaringen – FC Inzigkofen/Vil./Eng. 4:4 (2:1). - Tore: 1:0 Samuel Peter (9.), 1:1 Simon Volk (34.), 2:1,3:1 Samuel Peter (45./59.), 4:1 Edis Sacevic (62.), 4:2 Simon Volk (77.), 4:3 Jens Briem (79.), 4:4 Simon Volk (90.). - Z.: 50. - Vor der Begegnung erhielt Türk-Gücü-Torjäger Samuel Peter die Torjägerkanone aus der vergangenen Saison (Foto gibt’s am Dienstag). Das schien ihn zu beflügeln und er traf dreimal. Er wird in der kommenden Saison für den SC Pfullendorf spielen, das sagte der SPV Türk Gücü am Rande der Partie. Die Gäste wirkten zunächst behäbig und trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs war dies nicht das Spiel, das Trainer Beck von seiner Truppe erwartete. Türk Gücü legte ein 4:1 vor. Mit der Einwechslung von FC-Trainer Andreas Beck, der in der Pause deutlich geworden war, ging nochmals ein Ruck durch die Mannschaft. Simon Volk und Jens Briem sicherten noch einen Punkt. Andreas Beck: „In der Pause habe ich meiner Mannschaft nur gesagt, dass etwas passieren muss, wollen wir nicht mit leeren Händen nach Hause fahren.“

SV Bolstern – FV Bad Saulgau 3:1 (1:1). - Tore: 1:0 Nico Schweikhart (17.), 1:1 David Widmann (25.), 2:1 Nico Schweikhart (65.), 3:1 Andreas Heinzle (90.). - Z.: 150. - Der SV Bolstern hat mit einem Heimsieg die Liga gehalten und spielt eine weitere Saison in der Kreisliga A. Bolstern startete wesentlich bissiger und hatte mehr Ballbesitz. Folgerichtig fiel das 1:0. Nun aber verlor Bolstern den Faden und hatte mehrfach Glück, dass der FVS nicht davonzog. Zweimal Aluminium sowie gute, weitere Chancen ließen Dunkles erwarten. Mit Glück rettete sich Bolstern in die Halbzeit. Trainer Heitele und Co-Trainer Hans-Peter Scherer wurden deutlich. Die Mannschaft setzte das Geforderte um: Nico Schweikhart brachte seine Truppe mit seinem zweiten Tor in Führung, die Andreas Heinzle in den Schlusssekunden ausbaute. Hans-Peter Scherer sagte: „Wenn der FVS in Führung gegangen wäre, hätten wir das Spiel verloren. Torhüter Daniel Löffler hielt die Truppe im Spiel und Lukas Zimmerer hat überragend gespielt.“

SG Alb-Lauchert – SG TSV Scheer/SV Ennetach 4:0 (2:0). - Tore: 1:0, 2:0 Alexander Sauter (6./26.), 3:0 Mathias Göckel (65.), 4:0 Alexander Göckel (86.). - Gelb-Rot: Heiko Reck (61./Scheer/Ennetach; wdh. Foulspiel). - Z.: 200. - Die SG Alb-Lauchert spielt in dieser Saison die Qualifikation zur Relegation in die Bezirksliga. Mit diesem ungefährdeten Erfolg gegen den ärgsten Verfolger liegt die Spieler aus Gammertingen und Kettenacker uneinholbar auf Rang zwei. Die Begegnung begann mit einem Paukenschlag für die Hausherren, als Alexander Sauter per Kopf nach Vorlage von Timo Reinhard traf, allerdings abseitsverdächtig. Geschockt brauchte der Gast eine Weile, um sich zu erholen. Als sich die Gäste aufmachten, sich in der SG-Hälfte festzuspielen wurde die Wenger Truppe eiskalt ausgekontert. Jonas Jehle spielte in die Schnittstelle der Gästeabwehr auf Alexander Sauter - 2:0 (26.). Scheer/Ennetach zeigte erst in Halbzeit zwei wieder Nennenswertes, als Gruber „Snorre“ Leippert im Tor prüfte. Bis zur 61. Minute blieben die Gäste dran, ehe ein Platzverweis diese Phase abrupt beendete. Jonas Lau bediente mit einem Zuckerpass Torjäger Mathias Göckel, der per Kopf das 3:0 erzielte (65.). Alexander Göckel setzte den Schlusspunkt (86.).

SV Langenenslingen – FV Fulgenstadt 5:1 (1:0). - Tore: 1:0 Dörr (38.), 2:0 Maximillian Lex (60.), 3:0 Münst (69.), 4:0 Moritz Sauter (81.), 4:1 Dominik Winkhart (86.), 5:1 Eigentor (90.). - Z.: 120. - „Die Pflichtaufgabe haben wir zuhause ganz gut erledigt. Fulgenstadt stand zunächst sehr tief und so war es eine Geduldsfrage, ehe wir einen Treffer setzen. Dominik Dörr tat uns den Gefallen und somit musste auch Fulgenstadt etwas mehr tun“, sagte Langenenslingens Trainer Markus Bednarek. Mehr zu tun sah nun so aus, dass es Lücken und Schnittstellen gab, in die Langenenslingen stieß. Die Folge waren weitere Tore.

SV Hoßkirch – FC Krauchenwies II/SV Hausen 3:1 (0:0). - Tore: 0:1 Aron Lang (48.), 1:1 Alexander Müller (49.) 2:1 Marcel Mayer (56.), 3:1 Sebastian Halder (75.). - Gelb-Rot: Thomas Linseis(63./FCK; wdh. Foulspiel), Alexander Müller (68./SVH; wdh. Foulspiel), Fabian Schmidt (83./SVH; wdh. Foulspiel), Corbin Eisel (83./FCK; Meckern). - Z.: 75. - „Jeder einzelne unserer Mannschaft wusste um die Bedeutung dieser Begegnung. Auch die Gefahr einer eventuellen Verkrampfung war uns bewusst aber wir haben uns nach der Gästeführung nicht aus dem Konzept bringen lassen und konnten gleich ausgleichen. Blöd war nur der schnelle Platzverweis. Wir hätten mit der 2:1-Führung ruhiger spielen können“ sagte nach der Begegnung Patrick Meyer, Spielausschussvorsitzender des SV Hoßkirch. Halder besorgte das 3:1. Hosskirch hat in den verbleibenden zwei Spielen noch die Möglichkeit, den FC Krauchenwies/Hausen II abzufangen.

SC Türkiyemspor Saulgau – SV Bronnen 6:1 (3:1). - Tore: 0:1 Raphael Brillert (3.), 1:1 Camkiran (24.), 2:1 Gassama (33.), 3:1 Emin Yilmaz (38.), 4:1 Kocyigit (63.), 5:1 Emin Yilmaz (65.), 6:1 David Faber(83./FE). - Z.: 150. - Einen ungefährdeten Heimsieg landete der SCT. Bronnen jedoch überraschte die Hausherren nach drei Minuten mit dem 0:1 durch Raphael Brillert. Danach wachte der Gastgeber auf. Er baute massiven Druck auf und brachte Bronnens Deckung immer wieder in Verlegenheit. Erfolgreich wurde es aber erst, als Camkiran ausglich (24.). Eine Schrecksekunde gab es für den Gastgeber noch, als erneut Raphael Brillert vor dem Tor auftauchte, aber nur den Pfosten traf. Postwendend brachte Gassama seine Truppe in Führung. Emin Yilmaz sorgte noch vor der Pause für einen Zwei-Tore-Vorsprung. Nach der Pause sorgte eine abwechslungsreiche Partie für mehrere Chancen. Erfolgreich war aber nur noch Türkiyemspor der durch Kocyigit, Yilmaz und Faber.

Spielfrei: SV Braunenweiler/SV Renhardsweiler