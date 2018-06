Sexuelle Gewalt in Wohnung

„Gewalt gegen Frauen kommt nicht in die Tüte“. So hat das Motto des Aktionstags gelautet, der vom Frauen-Netzwerk Landkreis Sigmaringen in Kooperation mit der Polizei und dem Caritasverband Sigmaringen veranstaltet worden ist. Die Bäckerinnung Sigmaringen war ebenfalls mit im Boot.

In rund 60 Bäckereien kommen in diesen Tagen kreisweit Tüten zum Einsatz, in denen nicht nur Notrufnummern aufgedruckt sind. Darauf ist auch zu lesen, dass jede vierte Frau in Deutschland im Alter zwischen 16 und 85 Jahren eine Form von körperlicher und/oder sexueller Gewalt durch einen Beziehungspartner erlebt. Oder dass die eigene Wohnung mit Abstand der häufigste Tatort bei sexueller und körperlicher Gewalt darstellt. Vor diesem Hintergrund ist schnell erklärt, warum Bettina Häberle von der Sigmaringer Beratungsstelle häusliche Gewalt alle Hände voll zu tun hat. 86 Betroffenen hat sie im vergangenen Jahr geholfen, der oftmals diffusen Gewaltspirale zu entkommen. „Und in diesem Jahr sind es nicht weniger“, sagt Häberle am Mittwoch am Aktionsstand in der Fußgängerzone in Bad Saulgau.

Leben zur Hölle machen

Auch psychische Gewalt kann das Leben der Betroffenen zur Hölle machen. „Und die beginnt oft schleichend“, so Häberle. Etwa in Form von Bedrohungen und Beleidigungen, die sich zunehmend in den Alltag einschleichen. Bei der „ökonomischen Gewalt“ verschafft sich der Partner etwa durch das Zurückhalten von Haushalts- oder Taschengeld zunehmend Kontrolle. „Und körperliche Gewalt bildet dann oft die Spitze“, fährt sie fort. Die Betroffenen leben zunehmen isoliert, werden kontrolliert, eingeschüchtert und entmutigt. Aufgabe von Bettina Häberle ist dann zuvorderst, in einem ersten Schritt Schutz und Sicherheit zu bieten, sich unter Einhaltung absoluter Schweigepflicht ganz bewusst auf die Seite des Betroffenen zu stellen. Doch Präventionsarbeit ist auch hier das Gebot der Stunde. Deshalb freut sie sich, wenn sie an Schulen eingeladen wird, um über ihre Arbeit zu berichten. Doch das kommt nicht oft vor. „Auch Jugendliche sollten erste Warnzeichen erkennen können, wie etwa extreme Eifersucht, sie sollen dafür sensibilisiert werden, wenn sich etwas nicht mehr gut anfühlt“.

Kerstin Sohmer vom Sachbereich Prävention der Polizeidirektion Sigmaringen ist ebenfalls vor Ort, sucht das Gespräch mit den Passanten und weiß aus Erfahrung, dass es in der Weihnachtszeit deutlich gehäufter Einsätze der Polizei aufgrund von Gewaltdelikten in den Familien gibt. Der Wunsch nach einer harmonischen Atmosphäre sei in dieser Zeit einfach größer, aber um so schwerer zu realisieren. „Und dann ist meist Alkohol mit im Spiel“, so Sohmer. Beide weisen daraufhin, dass es im Landkreis viele Hilfsangebote gibt. „Ein Frauenhaus wäre dringend notwendig“, ergänzt Häberle. Gewalt und Leid müsse wirklich niemand aushalten. Gefragt seien grundsätzlich auch Mitmenschen, die mutig hinschauen und Zivilcourage zeigen.

Bundesweites Hilfetelefon für Frauen: 08000116016. Beratungsstelle häusliche Gewalt in Sigmaringen: Telefon 07571/730110. Erziehungsberatungsstelle, an die sich auch Kinder und Jugendliche wenden können: 07581/5894 oder 07571/730160.