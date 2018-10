Sergej Eromin erwischt Start nach Maß

Neben der 1. Bundesliga sind auch die weiteren Ligen der Luftpistolenschützen in die Saison gestartet. Die zweite Mannschaft des SV Altheim-Waldhausen ist mit zwei Niederlagen in der 2. Bundesliga Südwest in die Runde gegangen. Die dritte Mannschaft führt nach zwei Auftaktsiegen die Württembergliga an. Am bevorstehenden Wochenende hat der SV Altheim-Waldhausen nun seinen Heimwettkampf in der 1. Bundesliga. Geschossen wird am Samstag ab 16 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr.

2. Bundesliga: Zum Auftakt musste der SV Altheim-Waldhausen II in der eigenen Bogensporthalle zwei Niederlagen hinnehmen. Gegen den SV Walldorf (0:5) und die SKam Aalen-Nesslau (1:4) war die Erstligareserve, ein Mix aus erfahrenen und jungen Schützen, chancenlos. Erster Tabellenführer der 2. Liga ist der SV Walldorf. Für den einzigen Punkt für Altheim-Waldhausens zweite Mannschaft am ersten Wettkampfwochenende sorgte der „Chef“ persönlich: Klaus Vogel besiegte im fünften Duell des Wettkampfs gegen Aalen seinen Kontrahenten Erwin Singvogel mit 365:363 Ringen.

SV Altheim-Waldhausen II - SV Walldorf 0:5 (Gesamtringzahl: 1817:1829). - Im Einzelnen: Ralf Junghans - Nils Strubel 367:369 (0:1), Tobias Haimayer - Konstantin Günther 364:367 (0:1), Markus Schwarz - Stefanie Friedrich 360:365 (0:1), Andreas Haimayer - Frank Reimer 359:360 (0:1), Klaus Vogel - Karsten Quintel 367:368 (0:1).

SV Altheim-Waldhausen II - SKam Aalen-Nesslau 1:4 (1798:1828). - Im Einzelnen: Ralf Junghans - Thomas Singvogel 360:369 (0:1), Tobias Haimayer - Monika Kleiser 355:361 (0:1), Markus Schwarz - Andreas Stock 365:371 (0:1), Andreas Haimayer - Michael Weckert 353:364 (0:1), Klaus Vogel - Erwin Singvogel 365:363 (1:0).

Weitere Ergebnisse: (in Altheim-Waldhausen) SKam Aalen-Nesslau 3:2 (1814:1808), SV Walldorf - SV Eckartshausen 4:1 (1831:1808).

Wettkampf beim SV Sandhausen: SSV Sandhausen - SV Willmandingen 2:3 (1844:1849), SV Oberkirch - SGi Ludwigsburg II 2:3 (1799: 1797), SV Willmandingen - SGi Ludwigsburg II 5:0 (1844:1815), SSV Sandhausen - SV Oberkirch 4:1 (1830:1777).

Tabelle: 1. SV Walldorf 9:1 Einzelpunkte/4:0 Mannschaftspunkte, 2. SV Willmandingen 8:2/4:0, 3. SKam Aalen-Nesslau 7:3/4:0, 4. SSV Sandhausen 6:4/2:2, 5. SGi Ludwigsburg II 3:7/2:2, 6. SV Oberkirch 3:7/0:4, 7. SV Eckartshausen 3:7/0:4, 8. SV Altheim-Waldhausen II 1:9/0:4.

Württembergliga: Ganz anders als die zweite Mannschaft trat die dritte Mannschaft in der Württembergliga am ersten Wettkampfwochenende auf. Die Mannschaft um Simone Schwarz und Sergej Eromin gewann beide Wettkämpfe zum Auftakt und besiegte sowohl die SGes Göppingen, als auch den SV Waldmössingen. Sergej Eromin blieb in beiden Wettkämpfen unbesiegt.

SV Altheim-Waldhausen III - SGes Göppingen 4:1. - Im Einzelnen: Simone Schwarz - Joachim Haller 367:367 (Stechen: 10,0:8,0; 1:0), Sergej Eromin - Wolfgang Lang 371:363 (1:0), Franz Vogel - Jürgen Hannert 363:366 (0:1), Michaela Hofele - Christian Brenner 365:345 (1:0), Alexander Jäger - Thomas Bischofberger 355:353 (1:0).

SV Altheim-Waldhausen III - SV Waldmössingen 3:2. - Im Einzelnen: Simone Schwarz - Peter Maier 351:368 (0:1), Sergej Eromin - Werner Rauch 1:0 (360:359), Franz Vogel - Robin Keinath 361:359 (1:0), Michaela Hofele - Guido Lange 350:358 (0:1), Alxander Jäger - Christine Kimmich 358:321 (1:0).

Außerdem: SGi Ebersbach/Fils - SSAbt. Ötlingen 2:3, SV Willmandingen II - SV Bondorf 2:3, SV Waldmössingen - SV Hirschlanden 2:3, SGi Ebersbach/Fils - SV Willmandingen II 1:4, SSAbt. Ötlingen II - SV Bondorf 3:2, Sges Göppingen - SV Hirschlanden 3:2.

Tabelle: 1. SV Altheim-Waldhausen III 7:3/4:0, 2. SSAbt. Ötlingen II 6:4/4:0, 3. SV Willmandingen II 6:4/2:2, 4. SV Bondorf 5:5/2:2, 4. SV Hirschlanden 5:5/2:2, 6. SGes Göppingen 4:6/2:2, 7. SV Waldmössingen 4:6/0:4, 8. SGi Ebersbach/Fils 3:7/0:4.