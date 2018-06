Das Junge Kunsthaus in Bad Saulgau will Senioren zum Theaterspielen motivieren. Für diesen Personenkreis bietet die Kunstschule in der Kaiserstraße im September eine Senioren-Theaterwerkstatt an.

„Heute beginnt der Rest deines Lebens ...“ singt Udo Jürgens in seinem Lied „Jetzt oder nie“. Und weil an der Tatsache, dass heute tatsächlich der Rest unseres Lebens beginnt, nichts zu ändern ist, sollten Senioren versuchen, diesen „Rest“ so interessant wie nur möglich zu gestalten. So jedenfalls denken die Initiatoren der Theaterwerkstatt in ihrer Pressemitteilung.

In der Mitteilung sprechen sie die kreative Ader der älteren Menschen an: „Wollten Sie nicht immer schon mal etwas ganz anderes machen als das, was Sie immer gemacht haben? Mal reinschnuppern in eine Ihnen fremde Welt? Warum nicht mal in die Welt des Theaters?“

Das Junge Kunsthaus will den interessierten Senioren mit dem Workshop einiges bieten. Die Wahrnehmung der Teilnehmer werde geschult und die Konzentrationsfähigkeit verbessert. Die Sinne der Teilnehmer würden gefordert und gefördert. „Die Teilnehmer erleben eine positive Verwandlung und entdecken eventuell Fähigkeiten, die sie nicht vermutet hätten“, schreibt das Junge Kunsthaus. Durch das Einfühlen in andere Charaktere bekämen die Theatermacher die Möglichkeit, sich selbst und ihre Mitmenschen neu zu entdecken. Unschätzbar sei, dass beim Theaterspielen Lebenserfahrungen an andere weitergegeben werden können.

Wer sich für das Angebot interessiert kann sich zur Senioren-Theaterwerkstatt im Jungen Kunsthaus Bad Saulgau anmelden unter der Telefonnummer 07581/526656. Die Termine sind von Donnerstag, 29. September, bis Donnerstag, 8. Dezember 2016, jeweils von 10 bis 11.30 Uhr. Die Kosten liegen bei 85 Euro. Die Mindestteilnehmerzahl ist sechs. Jeder Teilnehmer sollte bequeme Kleidung und ein Getränk mitbringen.

