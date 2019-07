Senioren 50/1 machen Meisterschaft perfekt

Die Senioren 50/1 des TC Bad Saulgau haben die Meisterschaft in der Bezirksoberliga perfekt gemacht. Die Männer sind weiter auf Titelkurs in der Kreisstaffel, die Frauen verspielten dagegen in der Oberligastaffel mit einer Niederlage in Nordstetten alle Chancen. Die zweite Mannschaft festigte durch einen 5:1-Sieg gegen Bad Buchau Platz drei in der Kreisstaffel. In der Jugend siegte nur die gemischte Juniorenmannschaft mit 6:0 in Fischbach.

Frauen: Nach dem Sieg gegen Frommenhausen war die Meisterschaft wieder greifbar. Doch da Bad Saulgau nur mit drei Spielerinnen nach Nordstetten anreiste, waren zwei Punkte von vorneweg verloren. Saskia Leone gewann ihr Einzel souverän (6:0; 6:3), Christiane Mutschler verlor erst im Matchtiebreak (3:6; 6:1; 7:10). Da auch Darja Feofanova (0:6; 2:6) unterlag, war der Sieg des Doppels Leone/Mutschler nur noch Ergebniskosmetik. Trotzdem ist Platz zwei ein toller Erfolg nach dem Aufstieg in der vergangenen Saison.

Frauen 2: Die Mannschaft zeigte sich von ihrer Niederlage in Aulendorf gut erholt und besiegte Bad Buchau klar mit 5:1. In den Einzeln unterlag nur Amanda Serban, Sandrine Schweizer (6:0, 6:3), Lena Roensch (6:4, 3:6, 11:9) und Karla Roensch (6:4, 7:6) gewannen, sodass in den Doppeln nur noch ein Sieg fehlte. Beide Doppel (Lea Geßler/Sandrine Schweizer und Amanda Serban/Lena Roensch) ließen nichts anbrennen. Das Team festigte Rang drei.

Männer 1: Im vorletzten Saisonspiel beim Schlusslicht Neufra/Hz. feierten Fabian Stöhr, Arian Serban, Etienne Peters und Klaus Buck einen ungefährdeten 5:1-Sieg. Bad Saulgau verteidigte die Tabellenführung in der Kreisstaffel 1. Am letzten Spieltag kommt es nun zum Aufeinandertreffen gegen die ebenfalls ungeschlagene Mannschaft des TC Bingen. Der Sieger steigt in die Bezirksstaffel auf.

Senioren 50/1: Der Tabellenzweite aus Tettnang konnte Bad Saulgau noch die Meisterschaft in der BOL streitig machen. Doch Bad Saulgau ließ sich den Titel nicht mehr nehmen, da Oliver Gönner (6:1; 6:3), Frank Mollenkopf (6:0; 6:2), Thomas Hipp (6:2; 6:0) und Holger Beck (6:1; 6:0) ihre Gegner klar beherrschten. Die Mittelpaarungen mit Alex Arnold (2.6, 6:0, 0:10) und Elmar Trunk (4:6, 3:2) waren hart umkämpft. Da sich Trunks Gegner verletzte, ging dieser Punkt vorzeitig aufs Bad Saulgauer Konto. Bereits vor den Doppeln stand Bad Saulgau als Meister fest. Dennoch siegten Hipp/Beck nach einer kämpferischen Aufholjagd im Matchtiebreak. Am 27. Juli geht es nun im Relegationsspiel um den Aufstieg in die Verbandsliga. Der Gegner steht noch nicht fest.