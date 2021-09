Senioren 40 des TC Mengen steigen auf

Die Senioren 40 des TC Mengen steigen in die Tennis-Verbandsliga auf. Am vergangenen Samstag machten die Mengener am letzten Spieltag der Saison mit einem 5:4-Sieg gegen den TC Mochenwangen, den direkten Konkurrenten um die Meisterschaft, den Aufstieg klar. Aufgrund des bisherigen Saisonverlaufs mit sechs Siegen aus sechs Spielen hätte sich die Mannschaft vom TC Mengen auch eine knappe Niederlage erlauben dürfen, um die Mannschaft aus Mochenwangen hinter sich zu halten.

In den ersten Einzeln starteten Tobias Reiser und Michael Baacke sehr konzentriert und dominant. Michael Baacke gewann sein Einzel deutlich in zwei Sätzen, während sich Tobias Reiser nach gutem Beginn, aber verlorenem zweiten Satz im Match-Tiebreak wiederfand. Einen genau umgekehrten Spielverlauf erlebte Armin Engler auf der Position eins. Er fand lange Zeit nicht ins Spiel, kämpfte sich aber im zweiten Satz zurück. So musste auch bei ihm der Match-Tie-Break entscheiden. Zum Jubel der Heimmannschaft konnten sowohl Armin Engler als auch Tobias Reiser den Match-Tiebreak für sich entscheiden.

Die 3:0-Führung sicherte schon früh die Meisterschaft. In der zweiten Einzelrunde verschafften sich die Mengener durch einen Sieg von Daniel Claus noch eine gute Ausgangsposition vor den abschließenden Doppelspielen um auch im letzten Saisonspiel ungeschlagen zu bleiben. Marcel Dietsche und Markus Michelberger mussten sich an diesem Tag ihren starken Gegnern geschlagen geben.

Den entscheidenden fünften Punkt holten Daniel Claus und Thomas Reutter im Doppel. Anschließend wurde die erfolgreiche Saison, die man ungeschlagen und als Meister der Bezirksoberliga abschloss, gebührend gefeiert.