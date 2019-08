Sendolino begeistert Kinder und Eltern

Frisch renoviert, neue Spielangebote und ein neuer Name: So hat sich am Wochenende das ehemalige Happyland in Bad Saulgau präsentiert. Bei der Neueröffnung am Wochenende gab es viele positive Rückmeldungen.

Milo rennt begeistert von einer Hüpfburg zur anderen. Und danach geht’s gleich ins Bällebad. Seine Schwester Annabell liebt die Riesenrutsche, muss aber nicht zweimal überlegen, als ihr Vater sie einlädt, eine Runde Bumper-Car zu fahren. Die luftgefüllten Boxautos zählen zu den neuen Spieleangeboten und kommen gleich am ersten Tag gut an. Auch wenn die Fahrchips nicht im Eintrittspreis enthalten sind. Mama Saskia war mit der ganzen Familie schon öfters hier. „Wir bleiben dann meistens den ganzen Tag“, erzählt sie. Die Kinder seien nach so einem Spieletag mit den Eltern jedesmal so müde, dass sie schon bei der Rückfahrt nach Ehingen zufrieden auf dem Rücksitz einschlafen. Über den 20-Prozent-Rabatt auf den Eintrittspreis anlässlich der Eröffnung hat sie sich gefreut.

Derweil bilden sich schon erste Warteschlangen beim Luftballonzauberer Balduin. Begeistert beobachten nicht nur die Kinder, sondern auch deren Eltern, welche Figurenvielfalt sich aus einem simplen Luftballon kreieren lässt.

Zwei junge Mütter aus Sigmaringen trinken entspannt einen Latte Macchiato, während ihre Kleinen sich in der Spielewelt austoben. Die beiden loben das Ergebnis nach der Renovierungs- und Umbauphase. Nicht nur wegen des neuen Bodenbelags oder dem erweiterten Spieleangebot. „Es ist auch alles viel übersichtlicher geworden“, erzählen die beiden Mütter.

Der Kleinkindbereich, in dem die Jüngsten mit großen Legosteinen und anderen Spielelementen ihrer Fantasie freien Lauf lassen, grenzt direkt an den Sitzbereich. Die Eltern haben so stets die ganz Kleinen im Blick und genießen derweil das Restaurantangebot. Filialleiter Andreas Poleshaew zeigt sich zufrieden mit der Resonanz am Eröffnungstag. Auch das Wetter kommt an diesem Tag einem Indoor-Kinderspielplatz sehr entgegen: Es regnet fast durchgängig.