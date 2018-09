Selten war die Aussicht in der Göge so gut

Ein dreigeteilter Spieltag. Zwei Spiele am Freitag, eins am Samstag, der Rest am Sonntag. Das Wochenende ist ziemlich zerpflückt. Zum Sportlichen: Neben dem SV Uttenweiler (sieben Spiele, sieben Siege, kein Gegentor) machen zwei weitere Klubs positive Schlagzeilen. Der SV Hohentengen liegt mit 13 Punkten auf Rang vier, Aufsteiger TSV Riedlingen mit zwölf Punkten auf Rang sechs. Am Tabellenende gibt es an diesem Wochenende ein Treffen zweier abstiegsgefährdeter Clubs. Der FC Laiz empfängt die Sportfreunde Hundersingen.

FV Bad Schussenried – SG Hettingen/Inneringen (Fr., 18.30 Uhr). - Aus elf Begegnungen gingen die Violetten sieben Mal als Sieger vom Platz. Die Aussichten für den Tabellenachten stehen somit schlecht, in Schussenried zu punkten. Der Gastgeber steht aktuell auf Rang zwei und hat daheim eine tolle Bilanz. Drei Spiele, drei Siege, 9:4 Tore. Interessant wird das Aufeinandertreffen der Torjäger. Bad Schussenrieds Neuzugang aus Ravensburg, Felix Bonelli, hat schon 15-mal getroffen. Florian Dangel für die Gäste schon sechs Mal.

FV Altshausen – TSV Riedlingen (Fr., 19.30 Uhr). - Die letzte Partie in Altshausen im Jahr 2003 gewannen die Rothosen mit 1:0. Der Gastgeber steht mit sieben Punkten im Tabellenmittelfeld der Liga. Die Heimbilanz sieht nicht berauschend aus. Es gab erst einen Punkt aus zwei Spielen. Gegen den Aufsteiger ist der erste Heimsieg fest eingeplant. Die Gäste stehen aber mit zwölf Punkten in der oberen Tabellenhälfte. Zuletzt feierte der TSV Riedlingen einen 6:2-Kantersieg gegen Altheim. Gelingt Riedlingen der zweite Auswärtssieg, kann die Hermanutz-Elf die aktuelle Position festigen.

SGM Blönried/SV Ebersbach – SV Uttenweiler (Sa., 17 Uhr). - Vor einer kaum lösbaren Aufgabe steht der Aufsteiger. Mit dem Tabellenersten stellt sich ein Team in Blönried vor, das in dieser Saison noch eine lupenreine Weste hat. Sieben Spiele, sieben Siege, 15:0 Tore. Eine beeindruckende Bilanz. Die Liga hofft, dass es vielleicht die Küchler-Elf schafft, den ersten Treffer gegen Uttenweiler zu erzielen. Beim bislang letzten Auftritt in Blönried feierte Uttenweiler einen 6:2-Sieg.

FC Laiz – Spfr. Hundersingen (So., 15 Uhr). - Das Kellerduell in Laiz. Der Vierzehnte empfängt den Vorletzten. Der FC Laiz möchte gerne den zweiten Saisonsieg feiern und hofft darauf, den Erfolg des vergangenen Jahres wiederholen zu können. Damals siegte Laiz mit 3:1. Bei den Sportfreunden ist vor allem die Defensive verbesserungswürdig, doch viele angeschlagene Spieler im ohnehin dünnen Kader sind einer der Hauptgründe für den Leistungsabfall im Vergleich zur vergangenen Saison. Schon 23 Gegentore mussten die Sportfreunde hinnehmen.

SG Altheim – FV Neufra/D. (So., 15 Uhr). - Die SG musste nach der klaren Niederlage gegen Riedlingen einiges an Spott einstecken. Nun geht es im Derby gegen den FV Neufra. Eine weitere Niederlage und die SG Altheim könnte auf einen Abstiegsplatz abrutschen. Die Gäste sind mit dem bisherigen Verlauf der Meisterschaft nicht zufrieden. Acht Punkte, Platz neun, zwei Siege, zwei Remis. Das ist nicht das, was sich die SGA erhofft hat. Ein knapper Sieg wie im vergangenen Jahr (1:0) könnte Neufra wieder an die vordere Tabellenhälfte heranbringen.

TSG Rottenacker – FC Krauchenwies/Hausen (So., 15 Uhr). - Die TSG holte aus den vergangenen fünf Spielen immerhin sechs Punkte. Im fünften Heimspiel soll nun auch der zweite Heimsieg gefeiert werden. Die Gäste treten gerne in Rottenacker an. Aus den bislang letzten vier spielen gingen die Gäste immerhin drei Mal (2:1, 2:1, 6:0) als Sieger vom Platz. Gelingt dem FCK/H der zweite Saisonsieg, zieht die Gronbach-Elf in der Tabelle an der TSG vorbei.

TSG Ehingen – SV Bad Buchau (So., 15 Uhr). - Das - an Tabellenplätzen gemessen - Spitzenspiel des Spieltages. Der Fünfte empfängt den Dritten. Beide Mannschaften waren zuletzt erfolgreich. Die Gäste scheinen in der Offensive besser aufgestellt zu sein. Die Bilanz der Klubs gegeneinander spricht allerdings für den Landesligaabsteiger. Aus 16 Begegnungen ging die TSG neun Mal als Sieger vom Platz. Entscheidend wird die Tagesform sein.

SV Hohentengen – SV Sigmaringen (So., 15 Uhr). - Vier Siege in Folge haben den SV Hohentengen auf Rang vier gebracht. Gegen den Tabellenletzten spricht alles für einen weiteren Dreier. Die Gäste sind noch ohne Sieg in dieser Saison. Bei den bislang letzten beiden Auftritten beim SV Hohentengen konnten die Kreisstädter zweimal (4:3, 4:2) siegen. Vielleicht ein gutes Omen und der erhoffte erste Saisonsieg kann in Hohentengen gefeiert werden.