Seit sieben Jahrzehnten fliegt der weiße Ball

Die Tischtennisfreunde Altshausen feiern ihren 70. Geburtstag und laden zum Hobbyturnier für Jedermann mit Beteiligung der Altshausener Mannschaften ein. Am Sonntag, 13. Mai, von 11 bis 17 Uhr wird gefeiert. Teilnahmeberechtigt sind alle Hobbyspieler ab 14 Jahren sowie Vereinsspieler, die seit mindestens zwei Jahren nicht mehr aktiv gespielt haben, aus den elf Gemeinden des Gemeindeverwaltungsverbands Altshausen. Sportkleidung ist erforderlich. Schläger können die TTF zur Verfügung stellten. Hallenöffnung ist um 10 Uhr. Zum einen können die Teilnehmer am Tischtennis-Roboter üben, zum anderen werden die Aktiven der TTF Altshausen zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr die Teilnehmer an 14 Tischen einspielen. Die Wettkämpfe finden zwischen 11.30 Uhr und 16.30 Uhr statt. Alle Teilnehmer können in einer Tombola Preise gewinnen. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Die TTF-Spitzenspieler werden zwischen 16.30 und 17 Uhr in einem Schaukampf ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen.

Seit 70 Jahren wird in Altshausen Tischtennis gespielt. 1948 nahm die erste Mannschaft den Spielbetrieb auf. Gespielt wurde in langen Hosen, weißem Hemd und einem gestrickten Pullunder mit Ortswappen. Als Jahresbeitrag war eine Mark zu entrichten. Dazu kamen 50 Pfennige pro Monat. Die erste Vereinssatzung war sehr streng. Gefordert wurde „selbstloser Einsatz“. „Interesselosigkeit oder Reibereien“ führten zu Verwarnungen und Ausschluss, wie Teammanager Diethelm Wahl zu berichten weiß. Wenn es kalt war, dann mussten die Spieler nicht nur ihren Schläger mit ins Training bringen, sondern auch Holz und Kohle, um die Halle einigermaßen warm zu bekommen.

Heiß geht es auch noch heute her. 2018 sind die Tischtennisfreunde Altshausen der leistungsstärkste Verein in der Region. Die erste Mannschaft spielt in der Verbandsliga, die zweite Mannschaft wurde gerade Meister in der Landesliga, die dritte Mannschaft Meister in der Bezirksklasse und die fünfte Mannschaft Meister in der Kreisklasse C. Auch die weiteren beiden Mannschaften sind ganz vorne in ihren Klassen zu finden. Zeitweise traten für die TTF Altshausen Weltklassespieler an, wie zum Beispiel Ex-Vize-Europameister Andrej Mazunov, der über sechs Jahre hinweg den Schläger für Altshausen schwang, oder die Ex-Jugend-Europameister Alexej Averkin und Jiri Ezr. Im Moment gesellen sich zu den besten Athleten aus dem Umkreis Spieler aus Tschechien, der Slowakei und Ungarn, die in der Region feste Arbeitsplätze und ihren Lebensmittelpunkt gefunden haben. Doch das Interesse des Vereins gelte, so Wahl, nicht nur dem Spitzensport. Vielmehr seien Spieler aller Leistungsstärken vertreten und jeder Neuzugang willkommen, seien es Kinder, Jugendliche oder Erwachsene.