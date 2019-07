Sehenswert und hörenswert

Unter dem Motto „Raum und Zeit“ hat es der musische Abend am Freitag und Samstag erneut geschafft, die hochgesteckten Erwartungen noch zu übertreffen. Mehr als 700 Kinder und Jugendliche wirkten bei den beiden Aufführungen in der Bad Saulgauer Stadthalle mit.

Der Zuschauerraum der Stadthalle fasst rund 1000 Personen und war dem Ansturm dennoch kaum gewachsen. Nicht wenige kommen Jahr um Jahr und wurden auch diesmal nicht enttäuscht. Was die jungen Akteure da auf die Beine gestellt haben, kann Eltern und Schulen, Vereine und natürlich auch die Akteure selbst zu Recht mit Stolz erfüllen. Heidrun Boll, die die künstlerische Leitung innehatte, brachte dies eingangs denn auch deutlich zum Ausdruck: „Uns muss es um die Zukunft unserer Kinder nicht bange sein.“

Unter den wuchtigen Klängen von Orffs „Carmina burana“ betraten alsdann Pia Bräuchle und Franz Kegler als großartiges Moderatorenduo die Bühne. Den Anfang machte der Chor der Berta-Hummel- und der Erich-Kästner-Schule, vielen sicher noch von ihrem grandiosen Zirkus-Musical Anfang Mai in guter Erinnerung. 105 Kinder schmetterten sehr passend „Das ist die Supershow“ in den Raum, unter ihnen alte Bekannte wie der Zirkusdirektor, die Magier, Clowns, Jongleure, der Gewichtheber und die Zirkusprinzessin. Für Erheiterung sorgte es, als letztere, ein zierliches Persönchen, die vom Gewichtheber eben noch unter Aufbietung aller Kräfte mühevoll gestemmte Hantel lässig beiseite räumte.

Verdienter Applaus

Optisch wie akustisch ein Genuss waren die beiden Bächtlefest-Trommlercorps des Störck-Gymnasiums mit ihren historischen Kostümen und den Fahnenschwingern. Ihre Erfolgsgeschichte geht nun schon ins 35. Jahr. Unter der Leitung von Volker Braig und Matthias Schweizer hatten die Schweden- und die Renaissance-Trommler ihren gemeinsamen Rhythmus offenkundig gefunden. Die betont ernsten Mienen wichen erst beim verdienten Applaus vereinzelt einem zaghaften Lächeln. Auch der Tanz kam nicht zu kurz: Die Ballettschule Carmen Gärtner präsentierte sich klassisch-elegant, Svetlana Koop inszenierte mit ihren Schülerinnen einen urzeitlichen Dschungeltanz. Anlässlich des 100-jährigen Bauhaus-Jubiläums führten auch fünf Schülerinnen des Jungen Kunsthauses in bildschönen, äußerst fantasievollen Kleidern einen Puppentanz auf, kontrastiert durch Texte Paul Klees.

Gleich mehrfach im Verlauf des musischen Abends schlugen die jugendlichen Musiker der Big-Band des Störck-Gymnasiums exorbitante Töne an. Stefanie Esslinger hatte mit ihnen monumentale Filmmusik aus „Star Wars“, „Skyfall“ und „Harry Potter“ einstudiert. Farben hatte die Vorführung der Grundschulförderklasse der Berta-Hummel-Schule zum Thema. Sonnengöttinnen in anmutigem Gelb, Kobolde in explosivem Rot und Luftgeister in ruhigem Blau wirbelten mit Schwungbändern über die Bühne, erst nacheinander, dann alle zusammen. Die 14 Mädchen vom Querflötenensemble Matthias Lydings, Lehrer an der städtischen Musikschule, wurden von ihm am Piano begleitet. Bereits zwei Wochen zuvor hatten zwei von ihnen bei der Jamsession im Dreikönigskeller erfreut, ebenso der jugendliche Schlagzeuger, der auch jetzt wieder mit von der Partie war. Furios gestaltete sich die Darbietung der Rope-Skipping-Gruppe aus Braunenweiler unter der Leitung von Sarah Frick. Nicht nur das Tempo raubte den Zuschauern den Atem, auch der Einsatz von Schwarzlicht machte den Auftritt sehenswert. Der Popchor der Klasse sieben des Störck-Gymnasiums, wiederum geleitet von Stefanie Esslinger, beeindruckte mit dem Medley „Time“ und schwenkte im Rhythmus der Musik Leuchtstäbe zu „Time to say Goodbye“.

Weitere Chöre folgten: zunächst der vor drei Jahren gegründete Chor des Walter-Knoll-Schulverbunds unter der Leitung von Simon Hepner und Julia Verdano, der sich über die Stimme hinaus mit begleitender Gestik hervortat, später der Unterstufenchor des Störck-Gymnasiums, geleitet von Volker Braig. Letzterer sorgte mit „Was ist Zeit?“ („Tausend Jahre sind ein Tag“ aus der Serie „Es war einmal...der Mensch“) erst für Gänsehaut und dann für stürmischen Applaus, begleitet von Pfeifen, Johlen und Bravorufen. Der dritte Chor des Störck-Gymnasiums, der gemischte große Chor, konnte auch eine nennenswerte Zahl an männlichen Stimmen vorweisen.

Einen bunten und vor Leben sprühenden Auftritt legte der TSV Bad Saulgau (Susanne und Editha Merz) hin. „Es soll nie zu Ende sein“ hieß es da, während die jungen Turner mit Wirbelbändern über die Bühne fegten, und so empfanden es die Zuschauer wohl auch. Im Schwarzlicht wirkte die Szene unwirklich wie ein schöner Traum.

Spektakulärer Abschluss

Mit dem 17. Programmpunkt fand die Vorführung ihren spektakulären Abschluss: Passend zum Thema Raum und Zeit lieferten die Turnkünstler des TSV eine phänomenale Show ab, in der Zifferblätter eine Hauptrolle spielten. Zur Musik von Herbert Wachter mit einem treibenden, gleichsam unerbittlich wirkenden Rhythmus wurde da gesprungen, Rad geschlagen und auf Händen gelaufen, was das Zeug hielt. Von Bürgermeisterin Doris Schröter gab es zum Ausklang Worte des Dankes an alle Mitwirkenden vor, auf und hinter der Bühne, auch ans Publikum, das „diese Sauna geduldig erträgt“.