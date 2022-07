Seglerschlepp Wettbewerb der Modellflieger

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach über zwei Jahren pandemiebedingter Unterbrechung konnte die Modellfluggruppe Bad Saulgau am Samstag, 9. Juli 14 Pilotenteams zum ersten Wettbewerb im Modell-Seglerschlepp im Rahmen des F-Schlepp Cup Süd 2022 begrüßen. Bei idealen Wettebedingungen mit nur wenig Wind und etwas Thermik wurde in drei Durchgängen das Siegerteam ausgeflogen. Ziel ist, dass das Pilotenteam ein Modellsegelflugzeug mit einem Motorflugzeug möglichst vorbildgetreu auf einem vorbestimmten Rechteckkurs mit vier 90-Grad-Kurven auf Höhe bringt, danach das Schleppseil in das Landefeld abwirft und anschließend die Motormaschine sowie den Segler ebenfalls ziel- und zeitgenau im Landefeld landen. Hierbei kommt es insbesondere auf eine perfekte Koordination und Absprache zwischen den beiden Piloten an. Am Ende des gelungenen Tages konnten Markus Kellerer, RCM Neuenburg als Pilot des Motormodells, und Kilian Lang, ebenfalls RCM Neuenburg als Pilot des Segelflugmodells, den Tagessieg für sich verbuchen. Mit dem 3. Platz auf dem Siegertreppchen sorgte Vereinsmitglied und Seglerpilot aus Leidenschaft Michael Buchmeier zusammen mit Christian Moll, MBG Grünkraut als Motorpilot, für eine Überraschung.