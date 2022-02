Seestüble öffnet wieder: Luxus-Ferienhäuser sind fast fertig

Am 4. März wird das Seestüble in Wagenhausen wieder öffnen. Nur wenige Tage später werden die ersten Gäste in drei neue Ferienhäuser beim Wagenhauser Weiher einziehen. Was auf den ersten Blick wie eine geplante und koordinierte gemeinsame Aktion aussieht, ist tatsächlich zufällig zustande gekommen. Beide Projekte ergänzen sich dennoch äußerst sinnvoll.

Viele Jahre schon tragen sich Gabriele und Peter Fischer aus Fulgenstadt mit dem Gedanken, in Wagenhausen Ferienwohnungen zu bauen und zu vermieten. Sogar eine juristische Auseinandersetzung mit einem Nachbarn haben sie für ihr Projekt ausgefochten.

Nun ist es bald so weit: Am Freitag erledigen die Handwerker die letzten Arbeiten an den Ferienhäusern, die auf vielen Internet-Plattformen als „Luxus-Chalets“ bereits angeboten werden. Ab 15. März können die Häuser gemietet werden. Schon jetzt sei die Nachfrage groß. „Das erste Wochenende ist schon ausgebucht“, sagt Gabriele Fischer.

Einen Traum hat sich auch Fabian Störkle (33) erfüllt, der am 4. März das Seestüble in Wagenhausen eröffnet wird. Der gelernte Hotelfachmann und Diplomsommelier (Weinkenner und Weinberater) stammt aus Mengen. In den letzten Jahren hat er in Österreich gearbeitet, zuletzt im Fünf-Sterne-Hotel Gasthaus Post in Lech.

Ich wollte wieder zurück in die Heimat und wollte etwas eigenes. Seebstüble-Wirt Fabian Störkle

„Ich wollte wieder zurück in die Heimat und wollte etwas eigenes“, sagt er. Für diesen Plan stieß er auf das Seestüble eher zufällig. Als er für einen Fischteich bei Mengen Forellen bei der Fischzucht Störk in Wagenhausen kaufte, sah er das Schild „Zu verpachten“ am Seestüble. Unter mehreren Bewerbern bekam Fabian Störkle den Zuschlag.

„Wir waren uns gleich sympathisch“, sagt Gabriele Fischer. Das Team von Fabian Störkle wird für die Gäste in den Chalets Frühstück anbieten, es auf Wunsch sogar nach oben bringen. So etwas wie das Tüpfelchen auf dem i. Die Luxus-Chalets bieten Ausstattung der hohen Kategorie.

Gäste Baden im Whirlpool auf der Terasse

Jedes Ferienhaus verfügt über einen Whirlpool mit 32 Düsen auf der Terrasse. Beim Baden im Pool können die Gäste einen Blick auf den Wagenhauser Weiher genießen, ein Vorhang am Geländer schützt beim Panoramablick vor allzu neugierigen Blicken, sodass von unten nur der Kopf der Feriengäste zu sehen ist.

Auf 60 Quadratmetern sind mit planerischem Geschick zwei Schlafzimmer, eine Wohnküche und eine Infrarotkabine eingebaut. Die Böden sind aus Echtholz, die Möbel massiv. Dazu gibt es eine Garage für Fahrräder mit Lademöglichkeiten für Pedelecs.

Das kommt auf die Speisekarte

Fabian Störkle hat genaue Vorstellungen, was er im Seestüble anbieten möchte. „Das, was meiner Familie in der Region gefehlt hat, die gute klassische, ehrliche, deutsche Küche“, umschreibt er die Pläne für die Speisekarte. Das bedeutet für den 33-Jährigen den Abschied von der noblen Gastronomie, aber „ehrlich und gut“ soll es sein.

Eine gute Vesperkarte könne man hier in der Region sowieso nicht weglassen. Der neue Pächter im Seestüble hat in der Alten Mühle in Ostrach gelernt, war Geschäftsführer im Neuseeland an den Zielfinger Seen. Sein Freundeskreis ist vor allem in der Gastronomie tätig. Der werde jetzt im Seestüble tüchtig mit anpacken. Störkle: „Die freuen sich schon drauf.“ Insgesamt elf Mitarbeiter, davon mit dem Chef drei Festangestellte gehören zum Team.

„Die Säge war für uns immer ein Anziehungspunkt“, sagt Gabriele Fischer. Sie und ihr Mann seien viel in Urlaub gefahren. Die Hotels und Ferienwohnungen, in denen sie logierten, haben sie sich ganz genau angeguckt. Ihre Erfahrungen habe sie in den Bau ihrer Ferienhäuser einfließen lassen. Peter Fischer hat seine freie Werkstatt in Herbertingen inzwischen an die Familie seiner Tochter übergeben. Jetzt kann sich die Familie auf Bau und Management der Ferienwohnungen konzentrieren.

„Geradezu ideal“ findet Fabian Störkle das Naherholungsgebiet rund um den Wagenhauser Weiher. Manager, die sich ein paar Tage Ruhe gönnen möchten, könnten sich hier erholen. Und auch der Zeitpunkt der Eröffnung ist aus seiner Sicht der richtige. Er rechnet nach und nach mit Lockerungen, die Leute wollten nach der Pandemie endlich wieder raus, wieder essen gehen. „Am 4. März werde ich den Schlüssel herumdrehen. Dann ist geöffnet.“ Das gastronomische Leben kehrt zurück nach Wagenhausen.