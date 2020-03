Als Drei-Klassengesellschaft präsentiert sich die Kreisliga A 2. Unter den Mannschaften auf den Rängen eins bis sechs (FV Bad Saulgau, Renhardsweiler, SGM Alb-Lauchert, FC Laiz, SV Sigmaringen, SG TSV Scheer/SV Ennetach) wird der Titelträger zu finden sein. Im Vergleich zu den Vorjahren, als der Bezirksligaaufsteiger praktisch schon zur Winterpause auszumachen war, ist dieses Mal die Sache verzwickter. Das Mittelfeld führt der SV Braunenweiler an, der Achte SC Türkiyemspor Saulgau ist der letzte Verein, der ein positives Torverhältnis hat. Bester Aufsteiger ist die SG Frohnstetten/Storzingen als Neunter. der FC Ostrach II und der SV Hochberg sind Elfter und Zwölfter, dazwischen steht der FC Inzigkofen/Vil./Eng. Der FV Fulgenstadt nimmt derzeit den Relegationsplatz ein, Türk Gücü Sigmaringen, Bolstern und Bronnen müssten derzeit eine Liga tiefer.

SG Alb-Lauchert (TSV Gammertingen/SG KFH Kettenacker): Mit zwei neuen Spielern und einem, der nach langer Verletzungspause zurückkehrt, geht die SGM Alb-Lauchert in die Restrunde. Torgarant Alexander Sauter ist nach seiner schweren Verletzung im Relegationsspiel in Dietershausen gegen Ringingen wieder zurück und erhöht die Schlagzahl im Spiel nach vorne. Mario Schenzle gehörte zu den Stammspielern in Winterlingen und bei seinem Ex-Verein Harthausen, auch Gianlucca Strano kommt. Trainer Heinrich David glaubt fest an die Kooperation zwischen dem TSV Gammertingen und dem KFH, bezeichnet sie als „geglückt“. Jetzt geht es in die Feinjustierung und an die Vorgabe, im Titelrennen ein Wörtchen mitzureden. Mit drei Mannschaften in Konkurrenz hat Trainer David auch die Qual der Wahl. In der letzten Runde gab es hier oft noch Probleme, die sich aber angesichts der der Tabellensituation der ersten Mannschaft auf ein Minimum reduziert haben.

SV Bolstern: Der SV Bolstern war sich schon vor der Saison sicher: Das Abstiegsgespenst ist Dauergast in Bolstern. Die Funktionäre, allen voran Roland Wilhelm, zeigen Rückgrat und stehen hinter Trainer Franz-Peter Scherer. Man gehe mit ihm auch in die Kreisliga B falls nötig, so die Aussage. Das Thema Spielgemeinschaft stelle sich dagegen nicht. Hintergrund könnte die sehr gute Jugendarbeit sein, von der der Verein in zwei, drei Jahren profitieren kann. Mit Nico Schweikart hängt Bolsterns erfolgreichster Saisontorschütze (6 Tore) die Schuhe an den Nagel. Auch hieraus zieht Trainer Scherer seine Lehren: „Wir haben einen sehr kleinen Kader, aber der zieht in der Vorbereitung sehr gut mit und wer weiß was dieser Kader noch so alles bewirken kann?“

SV Braunenweiler: Einige unnötige Niederlagen, vor allem auf eigenem Gelände, wären durchaus vermeidbar gewesen heißt es im Braunenweiler Lager. Auf der anderen Seite war Braunenweiler in der Findungsphase und mit Trainer Manfred Pütz hat der Verein einen Trainer gefunden, der zum SVB zu passen scheint. Die Beteiligung im Training passt und so kann sich Braunenweiler für die Rückrunde auf den Weg machen, ein Stück des verlorenen Bodens gutzumachen. Der Kader ist ausgeglichen und schwer auszurechnen, auch weil die Harmonie zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen funktioniert.

SV Bronnen: Auch weil der Köllenberg als Spielstätte keine Angst mehr verbreitet, steht der SV Bronnen als einzige Mannschaft der Liga noch sieglos da. Früher war wenigstens der enge Platz für den einen oder anderen Sieg gut, 2019/2020 ticken die Uhren anders. Trainer Benjamin Mak: „Seit dem zweiten Spieltag muss ich eine Mannschaft aufstellen, deren Spieler ihre Stärken oft auf anderen Positionen haben. Die Unsicherheit spiegelt sich dann in den Ergebnissen wider. Wir hatten aber in einigen Begegnungen das Pech am Stiefel.“ In so einer verfahrenen Situation hat auch noch Rene Bravo den Verein mit unbekanntem Ziel verlassen. Wenigstens kehrt nach seiner schweren Verletzung am zweiten Spieltag Viktor Maier zurück. Er soll mithelfen, dass die Verantwortung nicht nur auf Raphael Brillert lastet.

SG Frohnstetten/Storzingen: „Es ist nicht alles Gold was glänzt. Aber 21 Punkte und eine um einige Treffer bessere Tordifferenz, verbunden mit Rang neun: Ich bin zufrieden. Es hätte noch etwas besser aussehen können, wenn wir in Ennetach, oder zu Hause gegen Hochberg, nach einer klaren Führung nicht noch Punkte liegen gelassen hätten“, sagt Spielertrainer Patrick Bach, selbst als Torwart sicherer Rückhalt seiner Mannschaft. Die Mannschaft hat sich eine Etage höher weiterentwickelt. Stellvertretend genannt seien Kapitän Nico Stark und Thomas Melcher. Kevin Ritter musste seine Torjägerqualitäten berufs- und verletzungsbedingt etwas zurückfahren. Dominik Herre (23) entwickelt sich unter den Augen von Trainer Bach zu einem wichtigen Spieler. Mit Hanjo Merz, der zuletzt verletzungsbedingt fehlte, wird die Offensive entlastet. Seine Tore fehlten in der Vorrunde.

FV Fulgenstadt: Das Saisonziel, mit dem Abstieg nichts zu tun zu bekommen, ist nicht zu realisieren. Derzeit müsste der FVF in die Relegation. Der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt sieben Punkte. Trainer Christoph Kappeler sagt: „Der Heimsieg gegen Frohnstetten/Storzingen war wichtig, weil uns in den ersten Spielen nun schwere Aufgaben erwarten, wie den FV Bad Saulgau und den FC Laiz, ehe Ostrach II kommt. Wichtig für meine Truppe ist, dass in der Winterpause die angeschlagenen Spieler ihre Blessuren behandeln lassen konnten. Mit Florian Schurer habe ich wieder eine Stammkraft zurück und wir alle gehen dann das Ziel Klassenerhalt an.“

SV Hochberg: Auch Hochberg hatte Pech: Sehr viele Spieler fehlten verletzt. Höhepunkt der Vorrunde war der klare Erfolg gegen Scheer/Ennetach. Abteilungsleiter Buck sagt: „Das dürfte unser bislang bestes Spiel gewesen sein. Der Kader ist in der Offensive sehr gut bestückt. Das Saisonziel Klassenerhalt ist zu bewerkstelligen.“ Nach der Winterpause werden Trainer Ramic wieder einige Stammspieler zur Verfügung stehen. Mit Kapitän Tobias Fritz, der im Mittelfeld wieder die Fäden zieht, erhofft sich auch Trainer Ramic mehr Torgefährlichkeit um dem Saisonziel schnell nahe zu kommen. In den Stadtduellen ist die Ausbeute noch ausbaufähig, nur einen Sieg gab es. Dass die Truppe mehr kann, hat sie in Sigmaringen (1:1) bewiesen.

FC Inzigkofen/Vil./Eng.: Mit unverändertem Kader geht Trainer Andreas Beck in die Rückrunde. Der erfahrene Kader hat seine Aufgaben gut bewältigt. Beck hofft, dass dies so bleibt. Die Mannschaft muss nach seiner Einschätzung lernen, dass auch ein Zwei-Tore-Rückstand nicht das Ende sein muss. Nach Gegentoren gehen die Köpfe zu schnell nach unten. Das Polster auf die Abstiegsränge ist noch beträchtlich, ist aber auch sehr schnell aufgebraucht. Der Rückrundenstart mit Sigmaringen und Scheer/Ennetach ist schwer, die erste Richtschnur könnte die nächste Aufgabe Türk Gücü Sigmaringen werden.

FC Laiz: Mit dem Trainertrio ist der FC Laiz auf einem guten Weg, auch weil sich die Mannschaft gut auf die A-Liga eingestellt hat. Rückschläge, wie die Remis gegen Frohnstetten/Storzingen oder Fulgenstadt hat die Truppe weggesteckt, auch weil Laiz die „Stadtmeisterschaft“ bislang für sich entschieden hat, unter anderem mit einem 3:0 gegen Sigmaringen. Andreas Fiolka sagt: „Wir hatten zwar keinen Start nach Maß, aber mit jedem Spieltag, mit dem wir uns auf die neue Situation eingestellt haben, haben wir gemerkt, dass mit uns gerechnet werden muss. Für uns ist erst mal wichtig, dass wir uns mit einem sehr guten Start oben halten. Aufsteigen müssen wir nicht, sollte sich aber die Situation ergeben, ist trotz unseres jungen Kaders nichts einzuwenden.“

FC Ostrach II: Die Saison begann merkwürdig. Zu Hause Niederlagen, auswärts Siege. Abteilungsleiter Christian Ostermaier sagt: „Wir haben in den ersten Heimspielen sicher Lehrgeld gezahlt. Wir waren auf eigenem Gelände vielleicht zu naiv und wollten zeigen, dass wir mithalten können. Erst als wir mehr an uns geglaubt haben, ist es auch zu Hause gut gelaufen. Wir haben - bis auf zweimal - gegen den FV Bad Saulgau und gegen den SV Sigmaringen - immer gut mitgehalten, waren zum Teil auch besser. Mit der Platzierung zur Winterpause bin ich zufrieden. Wir schauen von Spiel zu Spiel.“

SV Renhardsweiler: Keine Veränderung im Kader gab es in der Winterpause. Mit 59 Toren stellt der SVR die beste Offensive der Liga. Mit dem Start in die Saison war Trainer Rainer Erhart nicht zufrieden. Punktverluste wie gegen Bolstern (4:4) glich der SV mit Siegen wie in Gammertingen (3:1) aber aus. Auch den Tabellenzweiten quälte das Verletzungspech. Doch Erhart schuf aus der Not eine Tugend. Er blickte in die Saisonverläufe der Vorjahre - und wurde fündig. Der ausgeglichene Kader ist in der Lage, eine Punktlandung zu machen. Davon profitiert der SVR mit Rang zwei. Es gilt, so lange wie möglich oben dabei zu bleiben.

FV Bad Saulgau: Der Paukenschlag der Winterpause: Suad Nuredini wechselt vom FVS zum SC Türkiyemspor Saulgau. Schon in den Tests zeigte sich: Nuredini gehört mit zu den besten Spielern der Liga. Ansonsten ist Abteilungsleiter Holger Beutel mit der Vorrunde zufrieden: „Wenn mir jemand gesagt hätte: Ihr überwintert als Tabellenführer, hätte ich sofort unterschrieben. Aktuell beträgt unser Vorsprung auf die SGM Alb-Lauchert zwar sieben Punkte, doch die SGM hat noch zwei Nachholspiele. Schmerzlich waren deshalb am Ende die beiden Heimniederlagen gegen Scheer/Ennetach und Renhardsweiler. Dagegen haben wir in Gammertingen und in Sigmaringen sehr gut ausgesehen. Für die Rückrunde erhoffe ich mir einen verletzungsfreien Verlauf. Nach den ersten drei Spielen sehen wir, wohin die Reise geht.“

SV Sigmaringen: Mit der Vorbereitung (zwei Siege, eine Niederlage) ist der SV Sigmaringen zufrieden. Rene Stegmeyer hat sich zwar der SGM Heuberg angeschlossen, dafür kamen Janik Streich (Ostrach) und Santy Sar (Lessennich). Sar spielte bereits für Sigmaringen und dürfte keine Eingewöhnungszeit benötigen. Trainer Helmut Ulmer sieht einen Fünfkampf im Titelrennen, auch die eher kämpferisch starken Teams sollte man, so Ulmer, nicht aus dem Blickfeld verlieren. In den direkten Duellen wird die Tagesform und jede Kleinigkeit entscheiden. Für das Titelrennen ist der SV Sigmaringen gut gerüstet.

SGM TSV Scheer/SV Ennetach: Eine turbulente erste Halbserie liegt hinter der SGM, mit teils sehr überraschenden Ergebnissen. 4:4 gegen Bronnen, 1:4 gegen den FC IVE 99, 1:5 in Hochberg, 3:3 gegen Frohnstetten. Diese vier Spiele beinhalten zwei Aufholjagden, als die Mannschaft mit 0:3 in Rückstand lag (Bronnen, Frohnstetten). Zu Hause stand der Anhang voll hinter der Mannschaft. Danach gab es Siege, unter anderem gegen den FV Bad Saulgau. Großes Verletzungspech auf der Torhüterpositionen war einer der Gründe für die Misere. Aus dieser kam die SGM eindrucksvoll heraus. Für die verbleibende Runde erhofft sich die SGM ein Vorrücken auf eine Platzierung zwischen zwei und fünf.

SPV Türk Gücü: Von einem Umbruch in den nächsten schlittert Türk Gücü Sigmaringen. Kadir Emruli zog es nach Laiz. Yilmaz Oktan konnte mit seinem Betreuerstab und den Funktionären nicht die Wende herbeiführen. Und somit versuchen sich wieder die ehemaligen Funktionäre. Die mussten zunächst einen Trainer finden, und fanden ihn in Enes Sacevic. Die mit 54 Gegentoren zweitschwächste Abwehr erhält wohl Hilfe von ehemaligen Spielern, die Bereitschaft signalisiert haben zu helfen. Zum Auftakt gab es ein 1:1 gegen Bolstern.

SC Türkiyemspor Saulgau: Es war ganz sicher nicht die Vorrunde des SC Türkiyemspor. Bezeichnend waren die letzten drei Niederlagen gegen Spitzenmannschaften. Für die Rückrunde ist Spielausschussvorsitzendem Hadi Akyildiz ein besonderer Coup gelungen. Vom Lokalrivalen FV Bad Saulgau kommt Suad Nuredini, in der Vorrunde einer der Spieler, die der Liga den Stempel aufdrückten. Gleichzeitig kommt auch Erdjan Abdouli. Das Saisonziel unter die ersten Fünf zu kommen wird schwer, weil sich die Konkurrenz ebenfalls verstärkt hat.