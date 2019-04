Sechs Meistertitel gehen nach Mengen

Die 26. Auflage des Swim & Run in Mengen ist Geschichte. Dabei absolvierten die sportlichen Zweikämpfer am Samstag ein umfangreiches Programm. Special-Handicap-Race für die Sportler mit Behinderung, Schnupperrennen für die Jüngsten, Racepedia-Cup mit Landesmeisterschaften im Swim & Run und zum Abschluss ein Jedermann-Rennen sorgten dafür, dass den 90 Helfern auf und an der Strecke die Arbeit am Samstag nicht ausging.

Ein entsprechendes Fazit zog Stefan Vollmer, Abteilungsleiter von Mengens Triathleten, am Montagnachmittag: „Wir sind mit dem Wettkampf rundherum zufrieden.“ Insgesamt zählten Vollmer und die Seinen 330 Starter in allen Klassen. Vor allem in den jungen Klassen der zum Racepedia-Cup zählenden baden-württembergischen Meisterschaft im Swim & Run starteten große Teilnehmerfelder. In den Schüler- und Jugendklassen zählten die Veranstalter oft zwischen 25 und 35 Starter pro Altersklasse, sodass die Felder oft genug im Schwimmen geteilt werden mussten. Der abschließende Lauf wurde dann als Jagdrennen ausgetragen. „Wegen der zu erwartenden kühlen Temperaturen am Samstag hat der Baden-Württembergische Triathlon-Verband (BWTV) in der vergangenen Woche festgelegt, dass die Rennen nach dem Schwimmen gestoppt werden und die Sportler dann, nach der Auswertung der Schwimmwettbewerbe, im Jagdstart auf die Laufstrecke geschickt werden“, sagte Vollmer. „Das bedeutete natürlich für uns insgesamt etwas mehr Aufwand, da wir die Schwimmzeiten auswerten mussten, um danach die Sportler auf die Laufstrecke zu schicken.“ Doch vor allem angesichts der niedrigen Temperaturen am Morgen - genau dann, wenn die Teilnehmer im Special-Handicap-Race und die Jüngsten im Schnupperwettkampf auf die Strecke gehen sollten - erwies sich die Vorgehensweise als richtig.

Junioren-Titel für Lukas Müller

Sehr zufrieden zeigte sich Vollmer mit den Ergebnissen beim Racepedia-Cup mit Landesmeisterschaften im Swim&Run. „Bei uns standen dabei nicht mal so sehr die Einzelleistungen im Vordergrund. Vor allem der Teamgedanke war uns wichtig“, betonte Vollmer. „Das zeigt sich darin, dass wir - gerade in den jüngeren Klassen - wieder auf dem richtigen Weg sind. Viele Mannschaften von uns standen auf dem Treppchen oder haben sich sogar den Landestitel mit der Mannschaft geholt“, sagte Vollmer. „Unsere Trainerteams um Annegret Hoffmann, Wolfgang Rudnick, Andrea Schönenberger, Heike Sigg, Claudia Müller bei den Schülern und Jürgen Reineck, Daniel Schwarz im Schwimmen sowie Gerd und Moritz Engenhart, Bernhard Göggel, Rainer Sauer und Waltraud Vollmer in der Jugend machen einen tollen Job. Da haben wir eine tolle Truppe.“ Gleich vier Mannschaftstitel gingen an Mengens Triathleten, dazu gab es zwei Einzeltitel. „Helen Scheffold in der Jugend A hat ihr Riesenpotenzial gezeigt. Sie trainiert super am Stützpunkt Freiburg. Gespannt darf man darauf sein, wenn sie auf die anderen starken Kaderathleten trifft.“ Denn in Mengen fehlte ein Großteil der Kaderathleten, da der BWTV für die meisten einen anderen Zeitplan vorgesehen hat. Sie starten in der kommenden Woche bei einem Wettbewerb in der Schweiz. Den zweiten Einzeltitel für Mengen holte Lukas Müller bei den Junioren. „Das ist ein tolles Ergebnis und für ihn richtig stark. Das hat alle sehr gefreut, einschließlich ihm selbst...“ Ein weiteres Spitzenresultat erzielte Nina Kleiner, die sich bei den Schülerinnen B nur um 14 Sekunden Luisa Binnig (TSG Schwäbisch Hall) geschlagen geben musste und Zweite wurde.

Richtig Stimmung erlebten die Zuschauer schon in den frühen Vormittagsstunden, als zunächst die Special-Handicap-Racer auf die Strecke gingen. Insgesamt 32 Starter sorgten für einen neuen Teilnehmerrekord in diesem Bereich. 16 Einzelstarter, die die komplette Distanz absolvierten und acht Staffeln, die sich die Strecken aufteilten, bewiesen wie gut der Triathlon auch die Sportler mit Handicap inkludiert. Dabei nahmen neben Sportlern der Fidelisschule und der OWB Mengen und Sigmaringen auch erstmals Sportler der Inklusionsgruppe des TV Mengen teil, die mit Annegret Hoffmann trainieren. Janne Schmidt (Fidelisschule) siegte im Einzel in 2:30 Minuten, der Staffelsieg ging an Paul Gröner/Tim Wurz (Fidelisschule 1) in 2:32 Minuten.

Max Fetzer siegt überlegen

Ein Lob hatte Vollmer auch für die 90 Helfer entlang und auf der Strecke parat. „Ein tolles Helferteam, sehr motiviert“, freute sich Vollmer. „Das war echt klasse, darüber freue ich mich auch sehr, denn schließlich gilt es nicht nur neue Sportler zu gewinnen, sondern auch langsam aber sicher einen Generationenwechsel hinter den Kulissen einzuleiten und mehr Leute in die Verantwortung zu bringen. Das ist unser Ziel in der Zukunft.“ Für Freude sorgten auch die vielen Nachwuchsathleten, die an den Schnupperkursen teilnahmen. „Das sind natürlich oft auch Kinder von Athleten oder jüngere Geschwisterkinder, die so langsam an den Triathlon herangeführt werden. Aber auch hier sind wir mit den fast 60 Teilnehmern sehr zufrieden.“

Letzter Höhepunkt des Tages war der Sport-Dietsche-Jedermann-Swim-&-Run. „Da hatten wir schon mal mehr Teilnehmer. Aber am Ende waren wir nicht böse, dass es nicht so viel waren, sonst hätte sich die Veranstaltung noch ein bisschen in die Länge gezogen“, sagte Vollmer. Am Ende siegte ein alter Bekannter: Max Fetzer lieferte sowohl die beste Laufzeit wie auch die beste Schwimmzeit ab und siegte am Ende in 19:10 Minuten und über zwei Minuten Vorsprung vor Rainer Aumann (TV Dettingen/Iller) 21:23. Auf der Schwimmstrecke hatte ihm Maximilian Reihn noch Paroli geboten, der am Ende in 22:38 Minuten Rang sechs belegte. „Doch Maxi ist am Vormittag von Konstanz, wo er studiert, nach Mengen mit dem Rad gefahren und hat dann noch den Jedermann absolviert“, deutete Vollmer mit einem Lachen an, dass das Pensum doch ziemlich beträchtlich war.