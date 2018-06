SCP stellt personelle Weichen

Fußball-Verbandsliga-Aufsteiger SC Pfullendorf hat weitere Personalentscheidungen gefällt. Zur kommenden Saison wechselt der 23 Jahre alte Samuel Fischer vom Landesligisten FV Walbertsweiler-Rengetsweiler zum SCP. Der 1,87 Meter große, technisch versierte Linksfuß ist im Mittelfeld und Angriff flexibel einsetzbar. Bereits in der Jugend war er dreieinhalb Jahre für die Rot-Weißen am Ball. Samuel Fischer, der beim FV WaRe zuletzt Kapitän war, will beim Sportclub nun in der Verbandsliga den nächsten Schritt machen. Außerdem werden die auslaufenden Spielerverträge mit Faruk Erdem, Stephan Steinhauser und Kai Huber bis zum 30. Juni 2019 verlängert. Ebenfalls zum Verbandsligakader der Linzgauer wird Ronny Klockner stoßen. Der 17-jährige Torhüter ist noch eine weitere Spielzeit für die A-Junioren des SC Pfullendorf spielberechtigt, soll aber bereits jetzt im Aktivenbereich des SCP aufgebaut werden. Derweil werden mehrere Spieler den SCP verlassen: Der in Konstanz wohnende Timo Werne will seinen Aufwand reduzieren und ist bei einem benachbarten Schweizer Club im Gespräch. Derweil wird Patrick Fähnrich eine Trainerlaufbahn einschlagen. Der A-Lizenz-Inhaber geht zum VfB Wälderhaus Bezau (AUT). Ebenfalls den SCP verlassen werden Alen Rogosic (FC Singen), Pierre Berger (FC Radolfzell), Daniel Schramm (FV Rot-Weiß Weiler) und Jonas Renger (SpVgg F.A.L.).