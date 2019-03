Schwimmer und Hospizgruppe können sich freuen

Den ersten Spendenlauf des Bad Saulgauer Physio-Teams im vergangenen Jahr haben alle Beteiligten noch gut in Erinnerung. Das Wetter, die Stimmung, die vielen Teilnehmer: Es hat einfach alles gepasst. Für gute Stimmung hat das Projekt nun auch bei der Hospizgruppe und bei der TSV-Schwimmabteilung gesorgt.

Denn die dürfen sich über eine Spende von jeweils 1800 Euro freuen. Dass der Erlös des Spendenlaufs an die Bürgerstiftung gehen soll, war von Anfang an klar. Welche Institutionen sich letztlich über Geldzuwendungen freuen dürfen, haben Gudrun Essig und Severine Eninger vom Physio-Team gemeinsam mit Sandra Wiedergrün von der Bürgerstiftung festgelegt. „Das war gar nicht so einfach“, erzählen die Geschäftsführerinnen der physiotherapeutischen Einrichtung im Dienstleistungszentrum in der Kaiserstraße.

Den Ausschlag gegeben hätten letztlich Parallelen zu ihrer Arbeit, in der es zuvorderst um die Gesundheit, um Begleitung und Unterstützung geht. Hinzu kommen persönliche Erfahrungen. „Zu sehen, wie Hospiz-Mitarbeiter professionell und mit großer Ruhe Sterbenden zur Seite stehen, das vergisst man nicht“, sagt Gudrun Essig bei der Spendenübergabe im Besprechungsraum der Firma Knoll. „Den letzten Weg will schließlich keiner alleine gehen“, ergänzt ihre Kollegin Severine Eninger. Das sieht auch Martha Schmaus so. Sie ist schon seit 21 Jahren ehrenamtlich in der Hospizarbeit aktiv und freut sich genau so wie der geistliche Begleiter Matthias Ebinger über die Spende. Der Betrag wird unter anderem Verwendung finden für Supervisions-Einheiten und „einen Tag für das ganze Team zum Aufatmen“. Auch Tobias Frey braucht nicht lange zu überlegen, wie die Spende sinnvoll eingesetzt werden kann: in den hauptamtlichen Schwimmtrainer Sven Leitmann.

Mit dem Ziel, möglichst jedem Kind das Schwimmen beizubringen, hat die TSV-Schwimmabteilung ein entsprechendes Projekt ins Leben gerufen. Eine Kooperation mit der Berta-Hummel-Schule und der Grundschule Renhardsweiler läuft bereits seit Herbst 2017. Zudem werden Baby-, Eltern-Kind-, Anfänger- und Förderkurse angeboten. „Ein Drittel der Kinder in Deutschland kann nicht schwimmen oder eben nur sehr unsicher“, bedauert Tobias Frey. Mit dem Projekt werden zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Zum einen wird versucht, möglichst jedem Kind auf professionelle Weise das Schwimmen beizubringen, Gesundheitsprävention zu betreiben und, nicht zuletzt, Leben zu retten. Gleichzeitig soll die Attraktivität dieser Sportart gesteigert und Talente gefördert werden. Doch die Finanzierung all dessen ist nicht einfach und findet unter anderem durch Aktionen der Schwimmabteilung und Projekt-Förderer statt. Die Freude über die Spende ist deshalb umso größer.

184 Teilnehmer sind beim ersten Spendenlauf an den Start gegangen, nachdem sie im Vorfeld Sponsoren gefunden haben. Mit dabei waren Einzelpersonen, Mitarbeiter-Teams vieler Unternehmen, Vereine und Institutionen. Ob mit Nordic-Walking-Stöcken, Kinderwagen oder Rollator, ob mit Handicap oder ohne – das alles spielt bei dieser Veranstaltung keine Rolle. Schließlich geht es nicht um Spitzenleistungen, sondern darum, dabei zu sein und zu helfen. Den nächsten Spendenlauf wird es im nächsten Jahr geben.