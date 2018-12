Schweres Spiel mit unruhigen Börsen

Mehr als 100 000 Teilnehmer aus 15 Ländern haben am 36. Planspiel Börse der europäischen Sparkassen teilgenommen. Darunter auch 87 Spielgruppen mit 417 Schülern aus 15 Schulen des Einzugsgebietes der Landesbank-Kreissparkasse Sigmaringen. Am 29. September gestartet, haben die „Börsianer auf Zeit“ elf Wochen lang im Team mit cleveren Anlagestrategien versucht, das fiktive Startkapital von 50 000 Euro zu vermehren.

Das Planspiel Börse ist ein Wertpapiertraining nach dem Prinzip des Learning by Doing. Es besteht aus einer Mischung von Fiktion und Realität, bei der das Börsengeschehen abgebildet wird. Die Teilnehmer versuchen den virtuellen Wert ihres Depots durch geschickte Käufe und Verkäufe von Wertpapieren bis zum Spielende möglichst zu erhöhen oder den höchsten Ertrag mit nachhaltigen Wertpapieren zu erwirtschaften. Politische Ereignisse wie die Brexit-Verhandlungen und der Wirtschaftskurs in den USA wirkten sich in diesem Jahr während der Spielzeit auf die Kurse aus: Der Spielverlauf war durch viel Bewegung am Aktienmarkt und auch Kursverluste für die Teilnehmer gekennzeichnet, der Dax erreichte sein Jahrestief.

Landesweit elften Platz erreicht

Aufgrund der angespannten Börsensituation konnten nur sieben Prozent der Teilnehmer einen Depotgewinn verzeichnen. Auch in der Nachhaltigkeitsbewertung zeichneten sich innerhalb der kurzen Spielzeit nur moderate Gewinne ab. Vor diesem Hintergrund ist es besonders bemerkenswert, dass die Instituts-Gesamtsieger der Landesbank Kreissparkasse einen Depotzuwachs von 5,3 Prozent erzielen konnten. Die Gruppe „6 kleine Investmentbanker“ der Klasse 12 des Ernährungswissenschaftlichen Gymnasiums der Betra-Benz-Schule Sigmaringen ist mit diesem Ergebnis auf den respektablen landesweit elften Platz gelandet. Marco Mokry, der Sprecher des Siegerteams machte bei der Siegerehrung deutlich, wie aufmerksame Analysen, intensive Beobachtung der Märkte, aber auch die intensive Auseinandersetzung über die richtige Strategie die Wege für den Erfolg waren. So hatten sie den Hype um den Black Friday und den damit einhergehenden Kursanstieg der Amazon-Aktie genutzt und damit einen wesentlichen Ertrag des Abschlussdepotwertes von 52 650,65 Euro erwirtschaftet. Dafür gab es vom Vorstandsvorsitzenden der Kreissparkasse-Landesbank Sigmaringen Michael Hahn nicht nur viel Lob für Philipp Steinbein, Pauline Stöckler, Marco Mokry, Johannes Rapp und Selina Rösch sondern auch die Urkunde und den Scheck. Die gute Platzierung wurde zusätzlich vom Sparkassenverband Baden-Württemberg mit einem Preisgeld und einer Urkunde belohnt.

Ebenfalls einen Scheck und Urkunde gab es für den Nachhaltigkeitschampion der Gruppe „Frank the Tank“ des Gymnasiums Gammertingen, die mit ihrer Strategie den Nachhaltigkeitsertrag mit Wertpapieren am erfolgreichsten vermehrt haben, die im Nachhaltigkeitsindex gelistet sind. Sie haben damit bewiesen, dass man in dem „Magischen Dreieck“ Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt ebenfalls erfolgreich wirtschaften kann. Doch auch die anderen fünf Gruppen aus dem Einzugsgebiet der Landesbank-Kreissparkasse, die bei der Siegerehrung im Kino-Burth in Bad Saulgau ausgezeichnet wurden, dürfen sich als Sieger fühlen. Der Vorstandsvorsitzende Michael Hahn, der die Siegerehrung vornahm, dankte den Teams für ihre Teilnahme und den beteiligten Lehrern für ihr Engagement. Als Lohn für die sechs Siegerteams gab es zum Abschluss eine Sondervorstellung von Teil zwei der erfolgreichen „Phantastischen Tierwesen“-Reihe, welche die Vorgeschichte der „Harry Potter“-Filme darstellt.

Die Sieger-Teams in der Depotgesamtwertung: „6 kleine Investmentmeister“, Berta-Benz-Schule Sigmaringen; „SLdoubleMT“, Helen-Weber-Schule Bad Saulgau; „SV Haudrauf“, Realschule Mengen. Die Nachhaltigkeitschampions „Frank the Tank“, Gymnasium Gammertingen; „Atlas Financial Group“, Ludwig-Erhard-Schule Sigmaringen; „Team Neitka“, Liebfrauenschule Sigmaringen.