Schwer verletzt: Mann wird auf Zebrastreifen angefahren

Schwerere Verletzungen hat ein 56 Jahre alter Fußgänger erlitten, der laut Mitteilung der Polizei am Montag gegen 6 Uhr von einem Fiat-Fahrer auf einem Fußgängerüberweg in der Bad Saulgauer Paradiesstraße erfasst wurde.

Der Passant wurde auf die Motorhaube aufgeladen und prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe, der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Warum der Autofahrer den Mann übersehen hat, ist bislang noch nicht abschließend geklärt. An dem Fiat entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.