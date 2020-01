Schwein für die Region

Besuch vom Körperbehindertenzentrum (KBZO) in Weingarten hat der Schweinezuchtbetrieb von Regina Irmler am Samstag bekommen. Seit Jahren engagiert sich Regina Irmler aus Haid mit ihrem Schweineaufzuchtbetrieb im Rahmen des Projektes „Lernort Betrieb“ des Vereins zur Förderung der Schwäbischen Bauernschule Bad Waldsee und des „Einsichten“-Projektes.

Dieses Angebot nutzten die Internatserzieher der Stiftung KBZO Weingarten Monika Cabirio, Sibylle Weder, Karin Maucher und Helmut Milke zusammen mit Kindern der Wochenendkurzzeitpflege. Bevor es durch die Stallungen ging, informierte Regina Irmler über die Organisation und Philosophie ihres Betriebes. Nach dem frühen Tod ihres Mannes stellte Irmler, den von ihr mit der Unterstützung der beiden Söhne geführten Betrieb von der Ferkelerzeugung auf die Ferkelaufzucht um. Die nach vier Wochen von den Muttersauen abgesetzten Ferkel kommen zu ihr in die Ferkelaufzucht, die Kinderstube im Schweineleben. Dort verbleiben sie, bis sie das sogenannte Ausstallgewicht von 25 bis 30 Kilogramm erreicht haben, um dann in Mastbetrieben bis zum Endgewicht von 130 Kilogramm zu bleiben. „Das Denken und Handeln in kleinen Kreisläufen ist unsere Philosophie“, damit beschreibt die Landwirtin das Prinzip der kurzen und Wege bei der Produktion.

Die Tiere kommen von einem benachbarten Ferkelerzeuger nach der Aufzuchtphase ausschließlich in Mastbetriebe der Region. Damit sollen lange Transportwege mit dem einhergehenden Stress für die Tiere vermieden werden. Dies sicherzustellen ist auch der Grund, warum Regina Irmler die Vermarktung nicht über eine Organisation, sondern im direkten Kontakt zu den Mästern macht.

Nach Durchschreiten einer Desinfektionsschranke ging es dann in die Stallungen, wo die Teilnehmer den täglichen Prozess von der Futterzubereitung bis zur Fütterung der 900 Tiere hautnah erlebten.