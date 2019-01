Schwangere schätzen familiäre Atmosphäre in der Gynäkologie

537 Geburten sind im vergangenen Jahr in der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Krankenhaus Bad Saulgau registriert worden. Mit einem Minus von rund 20 Geburten entspricht das etwa dem Vorjahresniveau. Besonders häufig wurde für die Neuankömmlinge der Mädchenname Greta gewählt. Bei den Jungs lagen Vincent, Ben und Marlon vorne.

Schichtwechsel am Freitagnachmittag in der Abteilung Geburtshilfe. Schwester Bettina wickelt die kleine Mesude, die vor wenigen Stunden per Kaiserschnitt zur Welt kam. Derweil nehmen die Wehen von zwei Schwangeren im Kreißsaal merklich zu. „Da kann es jede Minute so weit sein“, so die Kinderkrankenschwester, die jetzt von ihrer Kollegin Ursula abgelöst wird. Es gibt also noch viel zu tun an diesem Nachmittag. Zuerst wird nach den Müttern und deren Nachwuchs auf der Station geschaut. Wie klappt es mit dem Stillen? Welche Untersuchungen stehen an? Gibt es irgendwelche Fragen? Nach einer Spontangeburt werden Frauen in der Regel nach zwei Tagen entlassen, nach einem Kaiserschnitt bleiben sie einen Tag länger.

Dass die Frauen die familiäre Atmosphäre hier sehr schätzen, davon sind nicht nur die Schwestern überzeugt, sondern auch das Team der gegenüberliegenden gynäkologischen Abteilung. Auch habe sich, so Dr. Sebastian Kopshoff, längst herumgesprochen, dass allen Verantwortlichen eine „physiologische, interventionsarme Geburt“ wichtig ist. Das heißt: Wenn es gewünscht und medizinisch vertretbar ist, halten sich die Mediziner weitestmöglich zurück und achten nicht zuletzt auf die Privatsphäre. Die Bedürfnisse der werdenden Mutter und deren Begleitung sollen von Anfang an im Mittelpunkt stehen.

Zufrieden mit der Entwicklung

Die Geburtshilfe am Bad Saulgauer Krankenhaus ist die kleinste Studienklinik der Arbeitsgemeinschaft für Pränatalmedizin und Geburtshilfe der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe und Mitglied in der Initiative der Landesregierung Baden-Württemberg für eine natürliche Geburt. Dazu passt, dass die Kaiserschnittrate weiter gesenkt werden konnte: von 23,83 Prozent 2017 auf 22,8 Prozent im Jahr darauf. „56 Prozent haben nach einem Kaiserschnitt beim nächsten Kind auf natürlichem Wege entbunden“, sagt Oberarzt Kopshoff und zeigt sich, genauso wie seine Kollegin Dr. Christina Eichner, sehr zufrieden mit dieser Entwicklung. Die natürliche Geburt steht also im Fokus der Bemühungen. Schließlich sei dies die „sicherste Entbindungsform für Mutter und Kind“.

Und das kann auf vielfältige Weise unterstützt werden. Etwa durch die gewünschte Geburtsposition oder auch alternative Methoden wie etwa Massage, Aromatherapie, Akupunktur oder Homöopathie, durch medizinische Unterstützung und vielem mehr. Dabei spielen die Hebammen und deren vielfältige Kompetenzen eine entscheidende Rolle.

Endoskopische Operationen

Die gynäkologische Abteilung hat ihren Fokus seit mehreren Jahren auf endoskopische und vaginale Operationen gelegt und baut dieses Spektrum fortlaufend aus. Zu den Routineeingriffen zählen etwa die ganze oder teilweise Entfernung der Gebärmutter und/oder Eierstöcke, Operationen bei Senkungszuständen von Gebärmutter, Blase und Darm oder Harninkontinenz. Auch endoskopische Eingriffe in der Gebärmutterhöhle, etwa bei Kinderwunsch, Fehlbildungen, Myomen oder Blutungsstörungen werden regelmäßig durchgeführt. Unter Leitung von Dr. Sebastian Kopshoff wird seit einigen Jahren die Spezialsprechstunde Dysplasie angeboten. Dabei geht es um die frühzeitige Erkennung bösartiger Unterleibs-Erkrankungen. Kooperiert wird hier mit der Unifrauenklinik Tübingen und dem universitären Tumorboard. Bei letzterem handelt es sich um eine Expertenrunde, in der der Patient und sein individueller Befund im Mittelpunkt stehen.

Im Dezember vergangenen Jahres wurde Kopshoff durch die Arbeitsgemeinschaft gynäkologische Endoskopie als MIC-II-Operateur zertifiziert. MIC steht für Minimal Invasive Chirurgie. Sehnlichst wartet die ganze Belegschaft rund um die Geburtshilfe und Gynäkologie jetzt vor allem auf eines: die ausstehende Renovierung der Räumlichkeiten. Denn die Ansprüche schwangerer Frauen und Patientinnen sind gewachsen. Kliniken in der Umgebung haben darauf bereits reagiert.