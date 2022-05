T-Shirts, Schilder und Co.: Dieser Laden verkauft Dinge mit schwäbischen Sprüchen

Schwäbische Sprüche und Weisheiten, manchmal subtil, meist jedoch schwäbisch-direkt und immer lustig. Steven König bedruckt nicht nur T-Shirts, Hoodies und andere Bekleidungsstücke mit diesen Sprüchen. Der Schwobatastisch-Gründer designt auch eine Vielzahl von Alltags- und Gebrauchsgegenständen. Darüber informiert eine Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Da gibt es beispielsweise einen Kalender, jeden Monat mit einem neuen Schwäbischen Sinnspruch oder eine Parkscheibe, die vorne ganz normal aussieht und auf der Rückseite als Ankunftszeit immer „grad äba“ anzeigt oder kleine und große Schilder, die alle etwas auf Schwäbisch erzählen.

Wunsch nach dem eigenen Laden

Verkauft hat Steven König seine Schwobatastisch-Artikel bisher in erster Linie online. Auf Facebook folgen seinem Auftritt über 114.000 Menschen, auf Instagram noch einmal über 72 000. Kaufen können Schwobatastisch-Fans die Artikel aber ab sofort auch mitten in der Bad Saulgauer Innenstadt, im Pop-up-Store in der Hauptstraße 70. Von Mai bis Ende Juli hat König das Ladengeschäft angemietet.

„Der Wunsch, in Bad Saulgau ein eigenes Geschäft zu haben, ist schon lange da“, erklärt der Schwobatastisch-Inhaber. Dass die Gründungsinitiative Bad Saulgau (GriBS) und die städtische Wirtschaftsförderung den Pop-up-Store zur Verfügung stellen, habe ihn dazu bewogen, nun einfach einen Versuch zu wagen und drei Monate lang Erfahrungen zu sammeln.

Partner aus dem Land

Noch steht nicht alles in den Regalen. Bekleidung werde erst in den kommenden Tagen dazukommen und vereinzelt seien Produkte noch nicht geliefert. Dies liegt aber ausnahmsweise nicht an Problemen mit den globalen Lieferketten.

Weil er bei der Produktion weitgehend auf Partner aus Baden-Württemberg setzt, seien die Abhängigkeiten deutlich geringer. Und vor allem sei die Zusammenarbeit mit den Produzenten schnell und flexibel – besonders wichtig für König, der laufend neue Ideen für sein Geschäft entwickelt.

Geöffnet hat der Schwobatastisch Store in der Bad Saulgauer Hauptstraße 70 von Dienstag bis Donnerstag jeweils von 10 Uhr bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr sowie am Samstag von 10 bis 15 Uhr. Schwobatastisch sind online zu finden unter www.schwobatastisch.de