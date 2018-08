Die Frauen des Schwörer-Teams TV Mengen haben sich souverän die baden-württembergische Meisterschaft der Triathletinnen gesichert. Die Mannschaft wurde bereits im Vorfeld als Favorit gehandelt und reiste als Vorrundensieger ins badische Karlsdorf zum Saisonfinale. Das Stadtwerke-Team der Männer beendete die Saison auf Rang fünf.

Kurz vor dem Start musste Frauen-Teamchef Peter Heudorfer eine Hiobsbotschaft verkraften: Lisa Miksch sagte ihre Teilnahme wegen Fiebers ab. Das hieß: Karoline Brüstle, Lena Hackenjos und Leonie Sauer mussten ins Ziel kommen, mit einem möglichst guten Ergebnis. Das Streichergebnis entfiel. Die Miene Heudorfers hellte sich auf, als nach 750 Meter Schwimmen Lena Hackenjos als Erste und kurz dahinter Leonie Sauer aus dem Wasser stiegen. Beide fuhren in der ersten Radgruppe mit. Karoline Brüstle kam mit 1:30 Minuten Rückstand in die Wechselzone, fuhr auf 23 Radkilometern diese Lücke zu und wechselte in der Spitzengruppe auf die abschließenden fünf Laufkilometer. Leonie Sauer musste abreißen lassen, belegte Platz 13. Brüstle hatte die Aufholjagd Energie gekostet, sie konnte den Endspurt von Katharina Wolf (Heuchelberg) nicht kontern und ging als Zweite ins Ziel. Lena Hackenjos wurde Vierte. In der Addition der Platzierungen reichte es deutlich zum Gesamtsieg und damit zum Landestitel vor Tübingen und Ravensburg.

Teamchef Peter Heudorfer freute sich, sah den Modus aber kritisch: „Im Saisonfinale spielen die Vorrundenergebnisse keine Rolle mehr. Alles wird wieder auf null gestellt. Und wenn die Mannschaft dann keinen guten Tag hat, ist ein sicher geglaubter Titel weg. Ich beglückwünsche mein Team zur Meisterschaft und freue mich, dass wir den Ausfall von Lisa Miksch souverän weggesteckt haben.“

Die Mengener Männer hatten die Vorrunde auf Rang drei beendet. Aufgrund des neuen Ligamodus hatten einige Teams in Karlsdorf alles aufgeboten, was Rang und Namen hat. Süßen startete mit zwei Bundesligaathleten, dagegen gab Mengens Trainer Stefan Vollmer mit Leon Höchst und Lukas Müller zwei Nachwuchsathleten die Chance. Dazu stellte er die erfahrenen Frederik Henes, Patrick Reger und Tobias Gärttner auf. Henes kam gut aus dem Wasser und erwischte die erste Radgruppe, die Höchst knapp verfehlte. Müller lag ebenfalls in dieser Verfolgergruppe. Reger machte nach schwachem Schwimmen Boden gut und holte die Gruppe ein. Tobias Gärttner schaffte dies nicht. Auf der Laufstrecke erkämpfte sich Frederik Henes Rang zwei. Patrick Reger musste seinem intensiven Training der vergangenen Wochen Tribut zollen und wurde Neunter. Er legt den Fokus darauf, bei der Mitteldistanz-WM in drei Wochen seinen Titel zu verteidigen. Leon Höchst fiel aufgrund von Rückenproblemen auf Rang 38 zurück, Lukas Müller wurde guter 31., Tobias Gärttner landete auf Rang 48. Machte in der Gesamtwertung Rang fünf. Es siegte Süßen vor Göppingen und Neckarsulm. Stefan Vollmer: „Das Ergebnis geht voll in Ordnung. Für mich war es wichtig, zwei Jugendlichen die Brücke zu den Erwachsenenligen zu bauen. Sie hatten einen guten Einstand.“