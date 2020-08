Schutzstreifen verlängert, Stadt kündigt Kontrollen an

Für Radfahrer, die in der Moosheimer Straße stadteinwärts fahren, hat sich die Situation vor Kurzem verbessert. Der Schutzstreifen, der bislang rund 50 Meter vor der Einmündung in die Herbertinger Straße geendet hat, ist nun bis zur Kreuzung verlängert. Der Schutzstreifen soll Fahrradfahrern ein sicheres Befahren ermöglichen. Auf dem Schutzstreifen darf deshalb nicht geparkt werden. Wie uns die Stadtverwaltung mitteilt, wird das Ordnungsamt in den kommenden Wochen hier verstärkt kontrollieren und bei Verstößen Verwarngelder verhängen. Foto: Stadtverwaltung