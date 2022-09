Fußballer trifft bei Vereins-Turnier aus Versehen ein Auto: Wer zahlt jetzt den Schaden?

Ein Autobesitzer, dessen beim Späh- im August 2021 in Scheer auf dem Parkplatz abgestelltes Auto von einem Ball beschädigt worden ist, hat den ausrichtenden Verein und den Abteilungsleiter des Vereins, dessen Spieler die Beschädigung verursacht hat, verklagt.

Der Kläger, der das Finale des Cups besucht hatte, will eine Regulierung des kompletten Schadens in Höhe von etwas mehr als 1000 Euro. Die Versicherung hatte ihm die Hälfte angeboten und für den Restbetrag auf das Risiko verwiesen, dass er durch das Parken des Autos an einem Sportgelände zu tragen habe.

Der Vorfall hat sich beim Warmmachen fürs Finale zwischen dem SV Hohentengen und dem FC Laiz ereignet. Durch den Schuss eines Spielers des SV Hohentengen, als sich die Mannschaft auf dem dafür vorgesehenen Gelände zwischen Festzelt und abgesperrtem, durch Fangzäune gesicherten Parkplatz, für das Finale vorbereitete.

Der Geschädigte hatte sein Auto, einen Seat Cupra, auf dem ausgewiesenen Parkplatz abgestellt. Eine dicke Beule „ziert“ seither den rechten Kotflügel des Autos. Noch hat der Halter das Fahrzeug nicht reparieren lassen, da er noch immer auf die Regulierung durch die Versicherung und/oder den Schadensverursacher hofft.

Ich saß auf der Tribüne, wollte mir das Finale anschauen, als mein Autokennzeichen ausgerufen wurde. Der Halter des Autos

„Ich saß auf der Tribüne, wollte mir das Finale anschauen, als mein Autokennzeichen ausgerufen wurde, mit der Bitte, mich zu melden“, erinnert sich der Halter, als ihm die schlechte Nachricht vom Abteilungsleiter des TSV Scheer überbracht wurde. Der SV Hohentengen bat ihn um Aufschub der Klärung bis nach dem Finale. Man habe die Daten dann ausgetauscht.

Vereine sind versichert

Da alle Fußballvereine im Württembergischen Fußball-Verband (WFV) für Haftpflichtschäden über den Württembergischen Landessport-Bund (WLSB) versichert sind, wurde über den WLSB die Versicherung eingeschaltet.

Clayton Sigle, Abteilungsleiter des SV Hohentengen, zeigte den Vorfall bei der zuständigen ARAG-Versicherung an, doch der WLSB und die Versicherung wiesen Sigle darauf hin, dass für solche Fälle der veranstaltende Verein - in diesem Fall also der TSV Scheer - zuständig sei. Sigle übergab die Sache dann an den TSV Scheer, der sich fortan darum kümmerte, Fotos und Stellungnahme einreichte.

Geschädigter will Namen des Schützen wissen

Die Versicherung bot nun dem Geschädigten an, die Hälfte des Schadens zu übernehmen. Versehen mit dem Hinweis, er selbst habe durch das Parken des Autos am Sportgelände selbst ein Risiko eines solchen Zwischenfalls zu tragen. Aus Sicht des Geschädigten nicht ausreichend.

Er wolle schließlich nicht auf der anderen Hälfte des Schadens, rund 500 Euro, sitzen bleiben. Wiederholt habe er den Abteilungsleiter des SV Hohentengen gebeten, entweder den Schaden zu regulieren oder ihm den Schützen zu nennen, sodass dessen private Haftpflichtversicherung einspringen könne. „Wenn ich oder mein Kind etwas kaputt mache, muss auch die private Haftpflichtversicherung einspringen“, sagt der Geschädigte.

Geschädigter droht mit Anwalt

Kurz vor Weihnachten wechselten einige WhatsApp hin und her. Clayton Sigle wies den Geschädigten darauf hin, dass nicht er, sondern der veranstaltende Verein dafür hafte. Die Mail geht weiter: „Dies wurde mir vom WLSB noch einmal bestätigt. Aber das sollte dein Anwalt eigentlich wissen, da es genügend Urteile dazu gibt. Ich würde mich nochmals an den Vorstand des TSV Scheer wenden, vielleicht kann er über seine Veranstalter-Haftpflichtversicherung mehr erreichen.“

Wer spielt dann noch Fußball, wenn jeder, dessen Auto von einem Fußball getroffen wurde, den Schützen verklagen kann. Clayton Sigle

Der Halter des Fahrzeugs antwortete, dass auch er mit seiner Versicherung gesprochen habe und nach dieser müsse den Schaden die Haftpflichtversicherung des Verursachers übernehmen. Gleichzeitig kündigte er juristische Schritte an. In einer Mail im Januar 2022 bat er Sigle darum, den Namen des Schützen zu nennen und setzte Sigle - nach anwaltlicher Beratung - eine Frist bis zum 14. Januar 2022. Sollte er, Sigle, keinen Namen nennen, drohten juristische Konsequenzen.

Droht eine Klagewelle gegen Privatpersonen?

Doch der Hohentengener Abteilungsleiter nannte den Namen nicht: „Wir wissen doch gar nicht, wer das Auto getroffen haben soll. Und ich weiß wirklich nicht, wer geschossen hat. Spielt aber auch keine Rolle, da die private Haftpflicht wieder auf die Versicherung von Scheer verweist“, sagt Sigle, selbst Versicherungskaufmann.

Er strebt eine generelle Klärung des Sachverhalts an. „Mir geht es nicht um Clayton Sigle oder den SV Hohentengen. Mir geht es um eine allgemeine Regelung: Zu klären, ob ehrenamtliche Mitarbeiter eines Vereins privat für Schäden anderer haften. Kann jeder Mitarbeiter eines Vereins privat verklagt werden?“, sagt er.

Die Beule im Kotflügel des Seat Cupra. Rund 1000 Euro würde eine Reparatur kosten. (Foto: privat)

Denn: „Wer spielt dann noch Fußball, wenn jeder, dessen Auto von einem Fußball getroffen wurde, den Schützen verklagen kann. Am Sportplatz parken immer Autos. Wir in Hohentengen dürfen aus Gründen des Vogelschutzes auf dem Hauptspielfeld zum Beispiel gar keine Netze oder Zäune anbringen“, sagt Sigle.

Anwalt: Hat Sigle selbst geschossen?

Der Geschädigte fühlt sich nicht nur hingehalten. Aus seiner Sicht entzögen sich alle Beteiligten der Verantwortung. Irgendwann habe er die „Schnauze voll gehabt von der Hinhaltetaktik“ und er sei zum Anwalt gegangen. Dieser verfasste daraufhin ein Schreiben (liegt der „Schwäbische Zeitung“ vor), in dem der Anwalt fordert: „Soweit ein ihm anvertrauter Spieler des SV Hohentengen den Schaden verursacht haben sollte, haftet der Zweitbeklagte (Clayton Sigle, d. Red.) aufgrund eigenen Organisationsverschuldens. Wenn sich die Spieler des Vereins schon nicht auf dem Turnierplatz warmmachten, so verbot es sich jedenfalls derart heftige Schüsse auszuführen, das ordnungsgemäß parkierte Fahrzeuge beschädigt werden konnten“, heißt es.

Könne kein Schütze aus der Mannschaft dingfest gemacht werden, vermutet der Anwalt im Schreiben weiter: „Deshalb muss klägerischerseits davon ausgegangen werden, dass es Clayton Sigle selber war, der auf das Fahrzeug des Klägers geschossen hat. Daher haftet er (...) aus eigenem Verschulden.“

WFV unterstützt den Abteilungsleiter mit Klageerwiderung

Eine Unterstellung aus Sicht Sigles. „Das ist ja lächerlich. Jetzt soll ich auch noch selbst geschossen haben.“ Unterstützung findet Sigle in Fällen der Vergangenheit, in der ähnliche Klagen abgewiesen wurden. So in einem Urteil des Landgerichts Mainz vom 31. August 2005.

Ein Fahrzeughalter hatte einen Spieler eines Vereins verklagt, der beim Warmschießen sein Auto getroffen haben soll. Das Gericht hatte die Klage abgewiesen, mit der Begründung, dass der Beklagte nicht fahrlässig gehandelt habe (s. Kasten). Unterstützung erfährt Clayton Sigle auch durch den Württembergischen Fußball-Verband (WFV).

Was ist das für eine Gesellschaft? Wenn ich etwas kaputt mache, dann stehe ich dazu! Der Halter des Autos

Dessen Geschäftsführer Frank Thumm, selbst Jurist, hat Sigle inzwischen schriftlich eine Klageerwiderung zukommen lassen, mit der er - Sigle - bei Gericht bitten soll, die Klage abzuweisen (liegt der „Schwäbischen Zeitung“ vor).

Der Kläger, so heißt es, mache „keinerlei konkrete Ausführungen dazu, wie der Schaden zustande gekommen sein soll“. Sein Vortrag gehe nicht über „Mutmaßungen“ hinaus und liefere keinen Anhaltspunkt für ein Verschulden. Auch ein Organisationsverschulden liege nicht vor, da keine Aufsichtspflicht durch Sigle bestanden habe. „Die Mutmaßung des Klägers, ein von mir geschossener Ball habe sein Fahrzeug erreicht und beschädigt, ist jedenfalls falsch“, schreibt der WFV im Namen Sigles. Die Verteidigung hat - im Namen des WLSB - eine Anwaltskanzlei in Bochum übernommen.

Kläger will bis zur letzten Instanz gehen

Dagegen findet der Kläger: Aus seiner Sicht sei das „ein Ding der Unmöglichkeit, was da seit einem Jahr abgeht. Das ist nicht meine Auffassung von Anstand und Moral“, sagt er. „Was ist das für eine Gesellschaft? Wenn ich etwas kaputt mache, dann stehe ich dazu!“ Und er verspricht: „Da gehe ich bis zur letzten Instanz.“

Der TSV Scheer möchte sich bis zum Abschluss des Falles nicht zum Vorfall äußern.