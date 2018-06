Schunk-Team startet ersatzgeschwächt

Bundesligaauftakt im Kraichgau, auch für Mengens Triathleten. In der Besetzung Max Fetzer, Uli Hagmann, Frederik Henes, Veit Hönle und Neuzugang Maximilian Sperl starten die Mengener in ihre nächste Saison im Triathlon-Oberhaus. Alle Saisonrennen werden als Sprintrennen ausgetragen (0,75 km Schwimmen, 20 km Rad, 5 km Laufen).

Dabei geht das Schunk-Team des TV Mengen mit einer personell doch gerupften Aufstellung ins erste Rennen in Ubstadt-Weiher. Teamchef Stefan Vollmer muss auf Fabian Göggel und Jannik Schaufler verzichten. Das trifft die Mengener hart, auch angesichts der Tatsache, dass beide wohl einen Gutteil der Saison zuschauen müssen. Fabian Göggels Schulterverletzung ist noch nicht ganz ausgeheilt und Jannik Schaufler wird von einer Meniskusverletzung ausgebremst. „Fabian kann zwar laufen und Rad fahren, aber nicht schwimmen, da er Probleme im Armzug hat. Das wird noch einige Zeit dauern und dann kann er ja auch nicht sofort wieder in die Rennen einsteigen. Jannik Schaufler hatte schon im Traininglager an Ostern auf Mallorca Probleme im Knie. Danach wurde bei einer Untersuchung ein Meniskusriss festgestellt.“

Ebenfalls nicht zur Verfügung stehen wird Valentin Wernz. Dieser wird derzeit verstärkt im Weltcup eingesetzt. „Der Bundestrainer will nicht, dass er in der Bundesliga startet, um eine Überlastung zu vermeiden“, sagt Vollmer. Deshalb fällt auch Vollmers Saisonprognose eher verhalten aus. „Es wird schwer, den fünften Platz aus dem Vorjahr zu wiederholen“, sagt der sportliche Leiter von Mengens Triathleten, Stefan Vollmer. „Eigentlich ist das nicht realistisch. Wir peilen eine Platzierung zwischen sechs und acht an.“

Trotzdem geht er optimistisch in die Runde. „Im Starterfeld im Kraichgau fehlen einige Topleute, wie zum Beispiel Richard Murray und andere Stars der Szene, die die Liga zuletzt dominierten“, sagt Vollmer. „Die Liga setzt vermehrt auf junge deutsche Sportler. Das Leistungsgefüge ist ausgeglichener und nicht so hoch. Es sind einige Mannschaften da, die, denke ich, wir hinter uns lassen können.“

Neu im Team ist Maximilian Sperl, im vergangenen Jahr noch für das bayerische Team Grassau am Start, das aber am Ende der vergangenen Saison aufgelöst worden war. „Maxi hat im Winter in den USA studiert und ist aber im Sommer in Europa. Unsere Sportler kennen ihn schon lange. Er soll unser Team einfach ein bisschen verbreitern, auch angesichts der personellen Probleme, die wir derzeit haben“, sagt Vollmer über den 23 Jahre alten Studenten. „Maxi ist ein Starter, der konstant auf die Plätze 15 bis 30 laufen kann.“ Neben Sperl startet auch Veit Hönle, der quasi Fabian Göggel ersetzen soll. Die Strecke in Ubstadt-Weiher ist fast durchweg flach. „Meistens fahren die Gruppen, die nach dem Schwimmen entstanden sind, auf dem Rad zueinander auf und es kommt meistens ein großer Pulk in die Wechselzone und auf die abschließende Laufstrecke“, sagt Vollmer. Diese Laufstrecke führt dann flach entlang des Sees. Die Mannschaft wird komplettiert durch die beiden „Routinuiers“ Max Fetzer aus Bingen und Uli Hagmann aus Pfullendorf sowie durch Frederik Henes. Henes hat bereits in diesem Jahr einige beachtliche Ergebnisse erzielen können. So wurde er beim international topbesetzen Rennen in Wallisellen (Schweiz) Vierter – nur neun Sekunden hinter dem Sieger Valentin Wernz. Vollmer reist bereits am frühen Samstagmorgen nach Ubstadt-Weiher und erwartet dort seine „Schäfchen“. Die reisen aus dem gesamten Südwesten an. Uli Hagmann studiert und trainiert in Saarbrücken, Veit Hönle studiert in Stuttgart-Vaihingen Lehramt, Max Fetzer absolviert derzeit zwischen Bachelor- und Masterstudiengang ein Praktikum bei Daimler in Mannheim, Henes kommt aus Freiburg, wo er demnächst Medizin studiert. Vollmer: „Ich wünsche meiner Mannschaft einen guten Einstieg, trotz der Ausfälle. Wir haben bewährte Athleten am Start, die mit einer solchen Situation gut umgehen können.“