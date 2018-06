Schunk-Team feiert gelungenen Auftakt

Den Aufstellungssorgen von Teamchef Stefan Vollmer ist für das Mengener Triathlon-Bundesliga-Team ein guter Einstand in die Saison gefolgt. Trotz dezimierter Mannschaft sicherte sich Schunk-Team den sechsten Platz beim Wettkampf im Kraichgau. Mengens Bester, Frederik Henes, kratzte sogar an den Top-Ten.

Mit Valetin Wernz, Jannik Schaufler und Fabian Göggel fehlten dem Team gleich drei Leistungsträger. Durch einen beeindruckenden mannschaftlichen Zusammenhalt gelang es dem sportlichen Leiter fünf konkurrenzfähige Athleten aufzubieten. Kurz vor Meldeschluss reihte sich noch Veit Hönle ein, der seine sportlichen Höhepunkte eigentlich auf andere Wettkampfformate ausgerichtet hat, aber für den Verein umplante. Neben Max Fetzer, Uli Hagmann und Frederik Henes stand der bayerische Neuzugang Max Sperl erstmals im Renndress des Schunk-Teams an der Startlinie. Und er zeigte gleich, was in ihm steckt. Im 80 Mann starken Feld behauptete er sich nach 750 Metern Schwimmen im Hardtsee als Siebzehnter.

Nur Sekunden Unterschied

Zwar war zu diesem Zeitpunkt die erste Radgruppe bereits weg, doch reihte sich Sperl in die Verfolgergruppe ein. Max Fetzer, Uli Hagmann und Frederik Henes kamen fast zeitgleich aus dem Wasser. Sie lagen zu Beginn der vier Radrunden über insgesamt 20 Kilometer in der dritten Radgruppe. Veit Hönle machte in der vierten Gruppe mächtig Dampf und führte sie nach kurzer Distanz an die vor ihm liegenden Fahrer heran. Für ihn stand am Schluss die drittbeste Radzeit des gesamten Feldes zu Buche. Bis zum nächsten Wechsel wurde auch noch die zweite Radgruppe eingeholt, so dass sich beim Laufen ein riesiger Pulk auf die Verfolgung der zehn Führenden machte. Zu diesem Zeitpunkt war bereits klar: Eine Distanz von wenigen Sekunden im Laufen bedeutete schon einige Plätze Unterschied. Vorne war der Franzose Anthony Pujades (Buschhütten) nicht mehr einzuholen und siegte vor dem Ungar Csongor Lehmann (Witten) und dem schnellsten Läufer Jorik Van Egdorm (Potsdam) aus den Niederlanden. Mit einer fantastischen Zeit von 14:33 Minuten über fünf Kilometer holte sich der Pfullinger Frederik Henes den zwölften Gesamtrang und legte den Grundstein für eine gute Mannschaftsleistung. Nun liefen die Athleten im Sekundentakt über die Ziellinie. Mit einer Laufzeit von unter 15 Minuten und Rang 25 feierte Max Sperl einen tollen Einstand für das Schunk Team. Nur durch vier Sekunden getrennt beendeten Uli Hagmann auf Platz 32 und Max Fetzer (35.) den Wettkampf. Veit Hönle wusste, dass im Laufen nichts mehr anbrennen würde und nahm das Tempo etwas heraus. Für ihn stand Rang 65 auf der Ergebnisliste. In der Addition der Platzziffern der vier besten Athleten jedes Teams kam das Schunk-Team TV Mengen auf Rang sechs. Der Tagessieg ging wieder einmal an Buschhütten vor Potsdam. Lange hatte man das Team Saarland als Sieger auf der Rechnung, doch beim Laufen fiel die Mannschaft auf den dritten Platz zurück.

Teamchef Stefan Vollmer war voll des Lobes für seine Starter: „Sie haben alle klasse gekämpft; jeder hat sich für den anderen in Zeug gelegt und damit konnten wir wieder einmal in Deutschlands höchster Triathlonliga ganz vorne mitmischen. Es macht einfach Spaß, Teil einer solchen Mannschaft zu sein“.