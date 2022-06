Schülerlotsen für Erstklässler gesucht

Seit dem Jahr 2006 bieten erwachsene Schülerlotsen den Erstklässlern an der Berta Hummel - Schule in Bad Saulgau ihre Hilfe an, um möglichst sicher und selbständig zur Schule zu kommen und insbesondere die Straße zu queren. Dieses Angebot wurde vom Arbeitskreis Verkehr bereits im Jahr 2006 ins Leben gerufen. Diese Lotsen werden von der Polizei ausgebildet. Sie bekommen als Ausrüstung einen neongelben Überwurf, einer gleichfarbigen Schirmmütze und einer wetterfesten Verkehrshelfer-Jacke. Mit dieser können sie auch auf die Straße stehen und die Kraftfahrzeuge anhalten.

Gemeinsam mit der Polizei - insbesondere mit der Polizei-Prävention - haben sie die wichtigsten und gefährlichsten Straßenübergänge zur Berta-Hummel-Schule ausgewählt. Am vordringlichsten sind hierfür nach Absprache mit der Polizeiprävention der Übergang von der Fußgängerunterführung zum Sießener Fußweg. Der andere wichtige Übergang ist der an der Fußgängerampel über die Sießenerstraße und anschießend über die Bogenweilerstraße.

Regelmäßig bekommen die Lotsen positive Rückmeldungen und Dankesworte von Eltern, die ihre Kinder zur Schule begleiten. Vormittags kommen vor allem Erstklässler, die meist noch unsicher sind. Mittags kommen Schüler aus allen Klassenstufen, oft bis zu 100 Leute. Die Lotsen schaffen es, anderthalb oder höchstens zwei Wochen lang, diese Arbeit zu machen. Anschließend sollten die Schüler dann gelernt haben, worauf es ankommt.

Da einige der Freiwilligen inzwischen älter geworden sind, werden Nachfolger für den Lotsendienst gesucht. Dies gilt insbesondere für den Übergang über den Sießener Fußweg. Natürlich wäre es sinnvoll, wenn auch Eltern mitmachen würden. Freiwillige können sie auch nur für einzelne Tage oder nur für morgens oder nur für mittags zur Verfügung stellen. Schülerlotsen könnten ihre Kinder relativ früh etwa um 8.00 Uhr (zum Übergang Bachstraße) bringen. Mittags könnte man sich schon für 11.50 Uhr bis 12.10 Uhr melden. Die Lotsenschulung der Polizei findet in der Regel am Ende des Schuljahres statt.

Wer sich für die Mitarbeit zur Verfügung stellen kann, möge sich beim Sprecher des Arbeiskreises Verkehr, Wolfgang Lohmiller, unter der Telefonnummer 07581 / 29 03 oder per Mail an wolf.lohmiller@t-online.de melden.