Schülerforschungszentrum sucht ehrenamtliche Praktiker

Das Schülerforschungszentrum (SFZ) Südwürttemberg sucht ab sofort oder später Architketinnen und Architeckten, Bauingenieurinnen und Bauingenieure, Hobby-Bastlerinnen und Hobbybastler, Technikerinnen und Techniker oder Schreinerinnen und Schreiner, pensioniert oder voll im Berufsleben stehend, die gemeinsam mit interessierten Schülerinnen und Schülern ab der 5. Klasse Modelle für den Schülerwettbewerb „Junior.ing“ der Ingenieurkammer Baden-Württemberg entwerfen und bauen.

Die Schülerinnen und Schüler bereiten sich am Schülerforschungszentrum in Bad Saulgau in einer voll eingerichteten Werkstatt für gewöhnlich Freitags ab 14 Uhr auf den Wettbewerb vor, eine alternative Terminfindung ist möglich. Voraussetzung ist handwerkliches Geschick und der Spaß an der Arbeit mit Jugendlichen.

Der Ingenieurwettbewerb „Junior.ing“ ist ein Schülerwettbewerb, bei dem Schülerinnen und Schüler mit einer vorgegebenen Auswahl an Materialien Modelle jährlich wechselnder Bauwerke konstruieren. In diesem Schuljahr sind die Schülerinnen und Schüler aufgefordert, eine Sprungschanze zu entwerfen und ein entsprechendes Modell zu bauen. Anmeldeschluss für die Teilnahme am Wettbewerb ist der 30. November 2021.

Die fertige Sprungschanze muss bis 11. Februar 2022 bei der Ingenieurkammer in Stuttgart abgegeben werden.