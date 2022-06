Schülerforschungszentrum öffnet seine Türen

Wer das Schülerforschungszentrum Bad Saulgau, an dem im vergangenen Schuljahr 115 Schülerinnen und Schüler im Bereich der Naturwissenschaften und Technik in Kursen und Forschungsprojekten aktiv waren, in seiner ganzen Vielfalt kennenlernen möchte, der ist am Freitag, 8. Juli, von 15 bis 19 Uhr zum Tag der offenen Tür im Klösterle 1a eingeladen. Interessierte können die Forschungslabore besichtigen und viele der aktiven Nachwuchsforscher sowie ihre Lehrer kennenlernen. Für Grundschüler wird es Mitmachexperimente geben, die älteren Schülerkönnen sich für zukünftige Kurse und Projektarbeiten anmelden und die Fragen stellen, die ihnen unter den Nägeln brennen. Aber Vorsicht: Es wird nicht auf alles eine Antwort geben. Der Spaß am SFZ besteht nämlich darin, die Dinge selbst zu erforschen – angeleitet durch Lehrer und Ehrenamtliche. Wie erfolgreich das Konzept ist, zeigen die zahlreichen nationalen und internationalen Preise, über die sich die Saulgauer Schülerin den vergangenen Jahren freuen durften.