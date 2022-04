Schüler suchen den gesündesten Saft

Das Schülerforschungszentrum Südwürttemberg (SFZ) bietet im Mai zwei neue Workshops im Fachbereich Biologie/Chemie in den Räumlichkeiten des SFZ in Bad Saulgau an.

Der Workshop „Forschertage zum Einstieg“ findet an zwei Nachmittagen statt und ist für alle an Biologie und Chemie interessierten Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 geeignet. Termine sind Montag, 2., und Freitag, 13. Mai, jeweils 14.30 bis etwa 17 Uhr. Am ersten Nachmittag suchen die Schüler zusammen mit ihren Betreuern in der Umgebung des SFZ nach blühenden Pflanzen. Diese versuchen sie zu bestimmen und ein paar Blüten werden mitgenommen, um die darin enthaltenen Farbstoffe kennen zu lernen. Außerdem bereiten sie Versuchsansätze zur Kressekeimung vor, die am zweiten Nachmittag ausgewertet werden. Das Mikroskopieren von Kressekeimlingen aus den Ansätzen vom 2. Mai und die analytische Bestimmung des Chlorophylgehalts von Kresse stehen ebenfalls auf dem Programm.

Der zweite Workshop findet am Freitag, 20. Mai, von 14.30 bis 17 Uhr statt und ist für Schüler ab der 9. Klasse geeignet. Es wird der „gesündeste“ Fruchtsaft gesucht. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bestimmen durch Titration zum Beispiel das Vitamin C in Orangensaft. Beide Workshops sind kostenlos und werden von Marina Walter und Rudolf Binder betreut.