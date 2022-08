Schüler mit Preisen und Auszeichnungen bedacht

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

168 Schülerinnen und Schüler des Störck-Gymnasiums haben vergangenen Mittwoch mit ihrem Zeugnis eine Belobigung, 165 einen Preis für ihre Gesamtleistung erhalten. In zahlreichen Wettbewerben erzielten Schüler hervorragende Ergebnisse.

So erhielt die Klasse 9c für ihren Kuchenverkauf für mehr Tierwohl den Landespreis Tierschutz und wurde von Jürgen Trost-Witschard geehrt. Im Malwettbewerb des Lions-Club waren Romy Spöcker, Hüseyin Elci und Vanessa Madlener, deren Bild auf den tausenden Kalendern Ende November zu sehen sein wird, erfolgreich. Bei den Bundesjugendspielen konnten die 5a, die 6b und die 7c in ihren Klassenstufen jeweils die Klassenwettkämpfe für sich entscheiden. Sie bekamen von Sportlehrerin Gabriele Nusser ihre Preise überreicht. Franziska Fischer aus der 6c gewann den Vorlesewettbewerb Deutsch der Klassen 6 vor Katharina Barth (6a) und Carla Näßler aus der 6b. Sie erhielten ihre Preise von Martina Lude.

Auch in Englisch wurde hervorragend gelesen. Als Schulsiegerin wurde Nina Baumgärtner von Lehrerin Elke Laubheimer mit einem Preis bedacht. In Sachen Mathematik waren beim Känguru-Wettbewerb Nina Baumgärtner, Lucas Cret, Anita Henkel und Vanessa Madlener besonders erfolgreich, während beim Teamwettbewerb „Mathe ohne Grenzen“ die 10a für ihren dritten Platz im gesamten Regierungsbezirk Tübingen ausgezeichnet wurde. Dr. Marc Bienert vom Schülerforschungszentrum ehrte die erfolgreichen Teilnehmer*innen am Ideenwettbewerb 2022. Besonders hob er die Ideen von Paula Sauter und Luana Bruno hervor, die mit der praktischen Umblätterhilfe und dem Stopper für Einkaufswagen die Jury begeisterten.

Auch bei Jugend forscht waren wieder zahlreiche Schülerinnen und Schüler des Störck-Gymnasiums auf den vorderen Plätzen vertreten. Jonathan Weiß, Daniel Rödele und Constantin Reitemann, Birk Wenzel, Luis Spöcker, Pirmin Groß und Kerem Atmaca sowie die Geschwister Tim und Christina Miller erreichten nicht nur tolle Plätze im Regionalwettbewerb, sondern wurden im Landesfinale mit Sonderpreisen bedacht.

Ein besonderes Highlight war auch die Teilnahme von Christina Miller an der Schülerakademie. Lorenz Rohr, Tim Miller und Anita Henkel wurden zudem von der Kulturstiftung Baden-Württemberg gefördert. Zoe Trivun, Ida Hofmann und Serafine Schnebel gewannen gleichermaßen den störckinternen Literaturwettbewerb.