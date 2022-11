Schüler gestalten Kalenderblätter

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der weit über die Grenzen der Region bekannte „Oberschwäbische Kalender“ zeichnet sich durch seine vieldeutigen und hintersinnigen Texte in Mundart sowie die durchgehend in Schwarz-Weiß gehaltenen Kalenderblätter aus. Durch das ehrenamtliche Arbeiten der Kalendermacher werden mit dem Erlös soziale Projekte unterstützt. Von Beruflichen Schulen steuern Schüler:innen Fotografien und grafische Arbeiten bei.

So wurde auch der 37. Oberschwäbische Kalender mit dem Titel „nalanga“ unter Beteiligung von Schüler:innen und Lehrer:innen der Willi-Burth-Schule Bad Saulgau erstellt. Die Schüler:innen des zweijährigen Berufskollegs Foto- & Medientechnik erarbeiteten in mehreren Projekten die Kalenderblätter. Dadurch konnten sie das kundenbezogene Arbeiten an realen Aufträgen erfahren. Dass davon neun Arbeiten in den Kalender aufgenommen wurden, spricht für deren Qualität. Das Titelfoto wurde von Svenja Eckstein aufgenommen, die, wie auch Nicolas Nassal, nach erfolgreichem Abschluss des Berufskollegs Foto- & Medientechnik, inzwischen das einjährige Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife besucht.