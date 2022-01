Schreyeck bleibt Trainer in Krauchenwies

Spieltrainer Jörg Schreyeck wird auch in der kommenden Saison 2022/23 das sportliche Kommando beim FC Krauchenwies/Hausen haben. Das teilt der Verein mit. Bereits im Dezember einigten sich beide Seiten auf die Fortsetzung der bislang erfolgreichen Zusammenarbeit. „Zwischenmenschlich, sportlich sowie perspektivisch gibt es für den Vereinen keinen Grund etwas zu ändern und wir sind froh, dass Jörg dies genau so sieht“, begründet FCKH-Chef Marcel Gauggel in einer Mitteilung diesen Schritt. „Insbesondere durch den aktuell sich in Planung befindlichen Anschluss der Fußballabteilung des SC Göggingen an den FCKH zur kommenden Runde war und ist es uns wichtig, Personalien im sportlichen Bereich so früh wie möglich zu klären“, sagt Marcel Gauggel und kündigt damit weitere Veränderungen im Verein an.