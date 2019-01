Schrecksekunden auf der Bundesstraße 32

Er saß übermüdet am Steuer, fuhr auf der falschen Fahrbahn und war der Auslöser für einen Unfall zweier Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße 32 zwischen Mengen und Hundersingen vor knapp zwei Jahren: Ein 64-jähriger Lastwagenfahrer ist am vergangenen Dienstag vor dem Amtsgericht Bad Saulgau wegen vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs zu einer Geldstrafe von 4000 Euro verurteilt worden. Den Führerschein muss er für drei Monate abgeben.

Ein 36-Jähriger aus Sigmaringen wollte am Abend des 17. Februar 2017 nach Bad Saulgau, wäre aber wahrscheinlich nie heil am Ziel angekommen, wenn er nicht geistesgegenwärtig reagiert hätte. Kurz nach Mengen überholte er kurz nach 19 Uhr mit Tempo 100 auf der B 32 Richtung Herbertingen auf der zweispurigen Fahrbahn ein Auto mit Hänger. Doch plötzlich sah er die Scheinwerfer eines Lastwagens, der dem 36-Jährigen auf der Überholspur entgegen kam. Der Lastwagen fuhr weiter auf dieser Spur anstatt nach rechts auf die einspurige Fahrbahn Richtung Mengen einzuscheren. Da blieb dem 36-Jährigen nichts anderes mehr übrig, als auf die rechte Spur zu wechseln. „Ich wollte nur noch mein Leben retten“, sagte der 36-Jährige vor Gericht aus. Beim Wechseln der Fahrbahn kollidierte er mit dem Auto samt Hänger. Dessen 39-jähriger Fahrer hatte ein sechs Monate altes Baby auf dem Rücksitz. „Ich bin froh, dass nichts passiert ist“, so der 36-Jährige, der sein beschädigtes Auto am Fahrbanrand abstellen konnte. Dort stand auch das Auto des 36-Jährigen, der ebenfalls mit dem Schrecken davon kam. Und es hielten noch weitere Autofahrer an, denen der Lastwagen auf der falschen Spur auffiel. „Ich musste ein Vollbremsung hinlegen“, sagte ein weitere Autofahrer, für den es „saumäßig eng“ gewesen sei.

Polizei stoppt 64-Jährigen

Von der Kollision auf der B 32 hatte der Lastwagenfahrer, der als Angeklagter keine Angaben machte, offensichtlich nichts bemerkt. Er setzte seine Fahrt fort, die erst etwa 20 Minuten später an der Unfallstelle von Polizeibeamten gestoppt wurde. Dass er im Straßenverkehr das Leben mehrerer Menschen gefährdete, daran konnte er sich nicht mehr erinnern. „Er gab zu, dass er total müde war“, sagte ein Polizeibeamter, der den Lastwagen anhielt. Die Beweisaufnahme ergab, dass der 64-Jährige mit seinem Zwölf-Tonner nach Metzingen fahren wollte. Er verpasste aber die Abfahrt Richtung Riedlingen und soll auf Höhe Hundersingen einen anderen Lastwagen überholt haben. „Er muss die doppelt durchgezogene Linie überfahren haben“, so der Polizeibeamte. Erst in Scheer, wo die Ortsdurchfahrt gesperrt war, drehte der Fahrer um und fuhr wieder zurück auf die B 32, ehe er an der Unfallstelle aus dem Verkehr gezogen wurde. „Er machte einen fertigen Eindruck, hatte einfach nur die Schnauze voll“, ergänzte der Polizeibeamte. Laut Fahrtenschreiber begann der 64-Jährige morgens um 3 Uhr seine Tour. Die wurde zur Mittagszeit durch einen leichten Unfall unterbrochen, was dazu führte, dass der Lastwagen in die Werkstatt musste. Danach fuhr der Lastwagenfahrer ohne Ruhepausen im völlig übermüdeten Zustand weiter.

Zeuge erinnert sich an Logo

Aber hat der 64-Jährige den zweiten Lastwagen – dessen Fahrer nicht ermittelt werden konnte – auch tatsächlich überholt oder wurde er sogar selbst überholt? Letztendlich wurde der Angeklagte verurteilt, weil Klaus-Peter Zell, Amtsdirektor des Amtsgerichts Bad Saulgau, den Aussagen zweier weiterer Zeugen Glauben schenkte. Ein 22-Jähriger, der dem Lastwagen ebenfalls entgegen fuhr, konnte sich an das Firmenlogo auf dem Führerhaus erinnern. Und eine 31-jährige Verkehrsteilnehmerin prägte sich das Kennzeichen ein und nahm sogar von der Unfallstelle aus die Verfolgung des Lastwagens auf, „der zwar langsam, aber in Schlangenlinien unterwegs war“, so die 31-Jährige, an deren Aussagen der Verteidiger des Angeklagten, Müller, zweifelte. Die 31-Jährige soll das Kennzeichen gesehen haben, als die Fahrer vor ihr am Straßenrand standen und die Warnblinkanlagen der Autos blinkten. „Das ist in zeitlicher Hinsicht schon gar nicht möglich“, sagte Verteidiger Müller, der auf Freispruch plädierte, weil seinem Mandaten nichts nachzuweisen sei.

Klaus-Peter Zell jedoch verurteilte den Lastwagenfahrer zu einer Strafe von 80 Tagesätzen zu je 50 Euro, weil er keinen Zweifel daran habe, dass der Angeklagte derjenige gewesen sei, der den Lastwagen überholt und dadurch die Verkehrsteilnehmer gefährdet habe. Zell sprach von „einer massiven Übermüdung und einem massiven Fehlverhalten“. Vom Vorwurf des unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde der Angeklagte jedoch freigesprochen. „Es gab keinerlei Reaktion von ihm“, so Zell. Der Kraftfahrer, der 2020 in de Ruhestand geht, muss drei Monate lang den Führerschein abgeben. Zwei Monate wurde ihm damals schon der der Führerschein abgenommen.