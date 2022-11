Schrebergartenhütte in Bad Saulgau brennt

Die Feuerwehr Bad Saulgau ist am Montagabend gegen 21.15 Uhr zum Brand einer Schrebergartenhütte im Glockeneichweg in Bad Saulgau ausgerückt. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte eine etwa 20 mal zehn Meter große Hütte, die rechtzeitig gelöscht werden konnte. Die Polizei vermutet einen nicht richtig gelöschten Holzofen als Brandursache. Beim Einsatz kollabierte ein Feuerwehrmann, der vom Notarzt behandelt werden musste.

Angrenzende Parzelle wird beschädigt

„Das Feuer drohte auf angrenzende Gebäude überzugreifen“, sagt Bad Saulgaus Stadtbrandmeister Karl-Heinz Dumbeck. Obwohl die Einsatzkräfte schon drei Minuten nach der Alarmierung vor Ort waren, stand das Dach der Schrebergartenhütte bereits in Vollbrand. Eine angrenzende Parzelle wurde daher beschädigt. Es sei laut Dumbeck unklar gewesen, ob sich noch Menschen in der Hütte aufhielten. Das war nicht der Fall. Es gab trotzdem einen Verletzten. Ein Feuerwehrmann musste stationär behandelt werden, nachdem er kollabiert war. „Sein Kreislauf ist aber wieder stabil“, so Dumbeck.

So hoch ist der Schaden

Außer der Feuerwehren aus Bad Saulgau und Herbertingen waren auch die Abteilung Bogenweiler zur Wachbesetzung, die Abteilung Braunenweiler zur Nachtwache sowie das DRK im Einsatz. Der beim Brand entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.